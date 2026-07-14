Силы обороны Украины отбросили россиян сразу у четырех сел
- 14.07.2026, 17:21
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DeepState раскрыл, что изменилось на карте.
Силы обороны Украины успешно отбросили российских оккупантов вблизи четырех сел в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState в Telegram.
- Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского, – говорится в сообщении.
Как известно, села Малиевка, Сичневое, Новогеоргиевка и Запорожское расположены в Синельниковском районе Днепропетровской области.
- Сокращение территорий, контролируемых врагом, является результатом успешных действий подразделений Сил обороны. Пока что противник еще удерживает позиции в тылу, поэтому уточнения по «синей зоне» появятся позже, – говорится в сообщении.