Силы обороны Украины отбросили россиян сразу у четырех сел 14.07.2026, 17:21

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DeepState раскрыл, что изменилось на карте.

Силы обороны Украины успешно отбросили российских оккупантов вблизи четырех сел в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState в Telegram.

- Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Малиевки, Сичневого, Новогеоргиевки и Запорожского, – говорится в сообщении.

Как известно, села Малиевка, Сичневое, Новогеоргиевка и Запорожское расположены в Синельниковском районе Днепропетровской области.

- Сокращение территорий, контролируемых врагом, является результатом успешных действий подразделений Сил обороны. Пока что противник еще удерживает позиции в тылу, поэтому уточнения по «синей зоне» появятся позже, – говорится в сообщении.

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