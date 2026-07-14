Минчанка: На «Комаровку» больше ни ногой 2 14.07.2026, 16:21

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Цены на рынке удивили покупательницу.

Минчанка под ником levskamari поделилась в Threads своими впечатлениями от посещения самого известного рынка столицы.

«Занесло меня вчера на нашу «Комаровку», — пишет она. — Хотя давно решила туда не ходить. Больше — ни ногой. Лица «продавцов», на которые я всегда обращаю внимание при покупке, говорят обо всем. Цены — космос. О фермерских продуктах можно сказать только с натяжкой. Реальных фермеров пару человек.

Мне было почему-то противно и было полное ощущение, что попала в «гадюшник».

Да простят меня все, кому и сейчас «Комаровка» нравится».

Оказалось, что людей, к которым минчанка обратилась в конце своего поста, почти нет. Сайт Charter97.org приводит самые популярные комментарии:

— Комаровка — отстой!

— Свиной жир с солью — 40р кг, это нормально?

— Подписываюсь под каждым словом! Более мерзких продавцов еще поискать надо.

— Так было всегда.

— Изредка приходится ходить на «Комаровку». К проверенным продавцам. Но, каждый раз, морально группируюсь. Такое неприятное место! И, конечно, опыт общения с мерзкими тетками, поворачивающимися ср…ми и накидывающими гнилье богатый у меня.

— Очень точно описано.

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