В санаториях уравняли цены для россиян и белорусов 14.07.2026, 17:12

Попасть туда все сложнее.

В белорусских санаториях больше не действуют разные тарифы для граждан Беларуси и России. Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей двух стран одинакова, сообщает провластный телеканал «Беларусь 1».

Как отмечается, изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках «союзного государств». Теперь в здравницах отказались от разделения на внутренние и экспортные тарифы. На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях.

Сейчас около 60% постояльцев в санаториях — граждане Российской Федерации.

Между тем спрос на отдых в белорусских здравницах продолжает расти. Продажи путевок на летний сезон прошлого года у крупных туроператоров оказались вдвое выше, чем в 2024-м, а спрос на осень вырос на 10−15%. Большинство популярных санаториев на лето 2026 года уже практически полностью забронированы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com