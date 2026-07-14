В санаториях уравняли цены для россиян и белорусов
- 14.07.2026, 17:12
Попасть туда все сложнее.
В белорусских санаториях больше не действуют разные тарифы для граждан Беларуси и России. Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей двух стран одинакова, сообщает провластный телеканал «Беларусь 1».
Как отмечается, изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках «союзного государств». Теперь в здравницах отказались от разделения на внутренние и экспортные тарифы. На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях.
Сейчас около 60% постояльцев в санаториях — граждане Российской Федерации.
Между тем спрос на отдых в белорусских здравницах продолжает расти. Продажи путевок на летний сезон прошлого года у крупных туроператоров оказались вдвое выше, чем в 2024-м, а спрос на осень вырос на 10−15%. Большинство популярных санаториев на лето 2026 года уже практически полностью забронированы.