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В санаториях уравняли цены для россиян и белорусов

  • 14.07.2026, 17:12
В санаториях уравняли цены для россиян и белорусов

Попасть туда все сложнее.

В белорусских санаториях больше не действуют разные тарифы для граждан Беларуси и России. Теперь стоимость путевок, медицинских услуг и процедур для жителей двух стран одинакова, сообщает провластный телеканал «Беларусь 1».

Как отмечается, изменения стали частью работы по унификации социальной политики в рамках «союзного государств». Теперь в здравницах отказались от разделения на внутренние и экспортные тарифы. На сайтах многих санаториев цены сразу указывают в белорусских и российских рублях.

Сейчас около 60% постояльцев в санаториях — граждане Российской Федерации.

Между тем спрос на отдых в белорусских здравницах продолжает расти. Продажи путевок на летний сезон прошлого года у крупных туроператоров оказались вдвое выше, чем в 2024-м, а спрос на осень вырос на 10−15%. Большинство популярных санаториев на лето 2026 года уже практически полностью забронированы.

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