Дерзкая операция ВСУ: оборона российских оккупантов прорвана на 25 км 14.07.2026, 10:33

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Освобождены шесть населенных пунктов.

425-й отдельный штурмовой полк «Скеля» Вооруженных сил Украины в ходе наступления прорвал оборону российских оккупантов и выбил их из шести населенных пунктов на административной границе Днепропетровской области. Об этом пишет «Армія Інформ».

По данным «Армія Інформ», бойцы «Скеля» за последнее время освободили и зачистили от российских оккупантов следующие населенные пункты: Терновое, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороне, Сичневое и Малиевка. От врага освобождено 120 квадратных километров украинской земли. Украинские бойцы прорвали оборону российских оккупантов на глубину до 25 километров.

Десятки штурмовых групп ВСУ из района Великомихайловки одновременно начали наступление сразу на нескольких направлениях. Украинских бойцов постоянно поддерживали дроны и авиация. Значительные потери понесла «элитная» 120-я дивизия морской пехоты армии РФ.

Российские оккупанты пытались в Днепропетровской области создать так называемую «буферную зону», про которую часто говорит диктатор Владимир Путин. С этой целью в конце 2025 года и в начале 2026 года враг предпринял наступление на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

Первоначально оккупанты сумели захватить несколько населенных пунктов на этом участке фронта. Но в феврале началось контрнаступление Сил обороны Украины, в результате чего российских оккупантов отбросили обратно. В начале лета проходила зачистка от врага населенных пунктов на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.

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