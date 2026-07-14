Можно ли в городе или на пляже пить безалкогольное пиво?
- 14.07.2026, 11:02
Белорусам на заметку.
О том, можно ли пить безалкогольное пиво в общественных местах, в эфире «Радио-Минск» рассказал первый заместитель начальника Минского городского управления Департамента охраны МВД Александр Морозов.
Освежиться так называемой «нулевкой» в парке или у воды и при этом не нарушить закон не получится. И вот почему:
— Предусмотрена ответственность за распитие пива как такового. Законодатель не разделяет его на слабоалкогольное, безалкогольное или пиво в принципе, — отметил представитель ведомства.
Александр Морозов также добавил, что в безалкогольном пенном все равно содержится этиловый спирт, пусть и в незначительной доле. Кроме того, визуально определить состав напитка в банке или бутылке невозможно, а сам процесс подает негативный пример подросткам. Поэтому, чтобы избежать лишних споров на месте, правоохранители фиксируют сам факт употребления продукта.
За первое подобное нарушение грозит штраф до 8 базовых величин (на сегодня это до 360 рублей). Если в течение года попасться повторно, наказание будет строже — от 2 до 15 базовых.