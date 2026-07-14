Можно ли в городе или на пляже пить безалкогольное пиво? 14.07.2026, 11:02

Белорусам на заметку.

О том, можно ли пить безалкогольное пиво в общественных местах, в эфире «Радио-Минск» рассказал первый заместитель начальника Минского городского управления Департамента охраны МВД Александр Морозов.

Освежиться так называемой «нулевкой» в парке или у воды и при этом не нарушить закон не получится. И вот почему:

— Предусмотрена ответственность за распитие пива как такового. Законодатель не разделяет его на слабоалкогольное, безалкогольное или пиво в принципе, — отметил представитель ведомства.

Александр Морозов также добавил, что в безалкогольном пенном все равно содержится этиловый спирт, пусть и в незначительной доле. Кроме того, визуально определить состав напитка в банке или бутылке невозможно, а сам процесс подает негативный пример подросткам. Поэтому, чтобы избежать лишних споров на месте, правоохранители фиксируют сам факт употребления продукта.

За первое подобное нарушение грозит штраф до 8 базовых величин (на сегодня это до 360 рублей). Если в течение года попасться повторно, наказание будет строже — от 2 до 15 базовых.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com