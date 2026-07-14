Белорус уплатил на немецкой границе 1379 евро штрафов 1 14.07.2026, 11:32

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Фото: AP

Но его все равно развернули в Польшу.

Немецкие пограничники отказали во въезде 22-летнему гражданину Беларуси, которого проверили на границе с Польшей. Мужчина разыскивался в Германии по нескольким делам о кражах и должен был уплатить штрафы на общую сумму 1379 евро. Об этом сообщает Most со ссылкой на Федеральную полицию Германии.

Белоруса остановили 10 июля около 10.00 на пограничном переходе Краушвиц. Проверка по полицейским базам выявила сразу три совпадения.

Мужчину разыскивали прокуратуры Берлина и Франкфурта-на-Одере по делам о кражах. За ним числились денежные штрафы на общую сумму 1379 евро. Он уплатил их на месте.

Еще одна ориентировка была связана с установлением адреса беларуса в рамках другого дела о краже.

Сотрудники полиции проверили, соответствовал ли мужчина требованиям для въезда в Германию, а также указанную им цель поездки. Правоохранители пришли к выводу, что существует риск совершения новых преступлений. Белорусу отказали во въезде и отправили обратно в Польшу.

Проверки на польско-немецкой границе

Германия ввела временный пограничный контроль на границе с Польшей 16 октября 2023 года. Власти объясняли это ростом нелегальной миграции и деятельностью перевозчиков мигрантов.

Впоследствии действие контроля неоднократно продлевали. Cейчас Германия также ссылается на нагрузку на систему приема беженцев и общие угрозы внутренней безопасности. Контроль автомобилей, автобусов и поездов проводится выборочно.

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