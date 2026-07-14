Украина открыла шестой кластер переговоров с ЕС
- 14.07.2026, 11:52
В украинском МИД рассказали, какой раздел переговоров уже получил высокую оценку Брюсселя.
Украина и Европейский Союз официально открыли переговоры по кластеру 6 2Внешние отношения», заявило МИД Украины.
Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига рассказал, за какое именно направление переговоров отвечает его министерство.
- Одна из двух глав в рамках Шестого кластера - Глава 31 - входит в сферу ответственности МИД Украины по внедрению реформ. И я с гордостью могу сказать, что за последние годы мы достигли 99% согласованности внешней политики Украины с политикой ЕС, - сказал Сибига.
Глава 31 касается внешней политики, политики безопасности и обороны. Именно по этому направлению Украина синхронизировала свою позицию с заявлениями и решениями Евросоюза.
14 июля в Брюсселе состоялась третья межправительственная конференция Украина-ЕС, во время которой формально открыли кластер 6 «Внешние отношения» - последний из шести переговорных блоков на пути Украины к членству в ЕС.
Кластер охватывает сразу несколько направлений:
- внешнюю политику;
- безопасность и оборону;
- торговлю;
- гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития.
Украина и Европейский Союз официально открыли переговоры по кластеру 6 2Внешние отношения», заявило МИД Украины.
Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига рассказал, за какое именно направление переговоров отвечает его министерство.
- Одна из двух глав в рамках Шестого кластера - Глава 31 - входит в сферу ответственности МИД Украины по внедрению реформ. И я с гордостью могу сказать, что за последние годы мы достигли 99% согласованности внешней политики Украины с политикой ЕС, - сказал Сибига.
Глава 31 касается внешней политики, политики безопасности и обороны. Именно по этому направлению Украина синхронизировала свою позицию с заявлениями и решениями Евросоюза.
14 июля в Брюсселе состоялась третья межправительственная конференция Украина-ЕС, во время которой формально открыли кластер 6 «Внешние отношения» - последний из шести переговорных блоков на пути Украины к членству в ЕС.
Кластер охватывает сразу несколько направлений:
- внешнюю политику;
- безопасность и оборону;
- торговлю;
- гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития.