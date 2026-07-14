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Украина открыла шестой кластер переговоров с ЕС

  • 14.07.2026, 11:52
Украина открыла шестой кластер переговоров с ЕС

В украинском МИД рассказали, какой раздел переговоров уже получил высокую оценку Брюсселя.

Украина и Европейский Союз официально открыли переговоры по кластеру 6 2Внешние отношения», заявило МИД Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига рассказал, за какое именно направление переговоров отвечает его министерство.

- Одна из двух глав в рамках Шестого кластера - Глава 31 - входит в сферу ответственности МИД Украины по внедрению реформ. И я с гордостью могу сказать, что за последние годы мы достигли 99% согласованности внешней политики Украины с политикой ЕС, - сказал Сибига.

Глава 31 касается внешней политики, политики безопасности и обороны. Именно по этому направлению Украина синхронизировала свою позицию с заявлениями и решениями Евросоюза.

14 июля в Брюсселе состоялась третья межправительственная конференция Украина-ЕС, во время которой формально открыли кластер 6 «Внешние отношения» - последний из шести переговорных блоков на пути Украины к членству в ЕС.

Кластер охватывает сразу несколько направлений:

- внешнюю политику;

- безопасность и оборону;

- торговлю;

- гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития.

Украина и Европейский Союз официально открыли переговоры по кластеру 6 2Внешние отношения», заявило МИД Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига рассказал, за какое именно направление переговоров отвечает его министерство.

- Одна из двух глав в рамках Шестого кластера - Глава 31 - входит в сферу ответственности МИД Украины по внедрению реформ. И я с гордостью могу сказать, что за последние годы мы достигли 99% согласованности внешней политики Украины с политикой ЕС, - сказал Сибига.

Глава 31 касается внешней политики, политики безопасности и обороны. Именно по этому направлению Украина синхронизировала свою позицию с заявлениями и решениями Евросоюза.

14 июля в Брюсселе состоялась третья межправительственная конференция Украина-ЕС, во время которой формально открыли кластер 6 «Внешние отношения» - последний из шести переговорных блоков на пути Украины к членству в ЕС.

Кластер охватывает сразу несколько направлений:

- внешнюю политику;

- безопасность и оборону;

- торговлю;

- гуманитарная помощь и сотрудничество в сфере развития.

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