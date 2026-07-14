Премьер-министр Украины назвала причину своей отставки 2 14.07.2026, 12:17

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Юлия Свириденко

Фото: err.ee

Отставку Свириденко уже поддержал профильный комитет.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подала в отставку после воскресного разговора с украинским президентом. Причиной она называет необходимость обновления правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Свириденко на заседании профильного комитета.

- Этому заявлению (об отставке, - ред) предшествовал разговор с президентом Украины, который четко обозначил необходимость обновления Кабинета министров. У нас есть направления, в которых возможно осуществить усиление. Я надеюсь, вы поддержите кандидатов на такие направления, которые позволят более эффективно реализовывать социальную политику, образовательную. Поэтому, есть разговор с президентом, есть понимание необходимости перезагрузки правительства, перезагрузки очень конкретных направлений и их усиление, - заявила она в ответ на вопрос, что стало причиной отставки.

Комитет уже поддержал заявление Свириденко об отставке, голосование в Раде ожидается сегодня.

Вместо Свириденко Кабмин, вероятно, возглавит Сергей Корецкий из «Нафтогаза». Как ожидается, завтра кандидат в премьеры должен встретиться с фракцией «Слуга народа». А само голосование ожидается в четверг.

Отметим, что вместе со Свириденко автоматом в отставку идет и ее правительство.

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