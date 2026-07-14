закрыть
14 июля 2026, вторник, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кыргызстан запретил вывоз нефти и нефтепродуктов в страны ЕАЭС

  • 14.07.2026, 12:44
  • 1,392
Кыргызстан запретил вывоз нефти и нефтепродуктов в страны ЕАЭС

Из-за дефицита топлива в РФ.

Правительство Кыргызстана ввело запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте кыргызского кабмина.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан и Россия. Из-за украинских атак по НПЗ в России возник дефицит топлива. Российские власти вводят в регионах и на оккупированных украинских территориях ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Из-за этого жители приграничных районов начали выезжать в Казахстан, чтобы заправить свои автомобили. Власти Казахстана в ответ выставили около 60 постов на границе с Россией для пресечения незаконного вывоза ГСМ.

Запрет на вывоз топлива из Кыргызстана действовал и раньше, но его нельзя было вывозить за пределы ЕАЭС. Согласно внесенным поправкам, теперь запрет на вывоз топлива автомобильным и железнодорожным транспортом вводится в отношении стран-членов ЕАЭС. В постановлении нет конкретной даты, запрет будет действовать «до насыщения внутренного рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов» ЕАЭС.

Кроме того, правительство до первого апреля 2027 года приостановило действите пункта постановления, который запрещал ввоз нефти и нефтепродуктов на бензовозах из Китая – через кыргызско-китайские контрольно-пропускные пункты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли