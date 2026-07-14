Кыргызстан запретил вывоз нефти и нефтепродуктов в страны ЕАЭС
- 14.07.2026, 12:44
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Из-за дефицита топлива в РФ.
Правительство Кыргызстана ввело запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте кыргызского кабмина.
В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан и Россия. Из-за украинских атак по НПЗ в России возник дефицит топлива. Российские власти вводят в регионах и на оккупированных украинских территориях ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Из-за этого жители приграничных районов начали выезжать в Казахстан, чтобы заправить свои автомобили. Власти Казахстана в ответ выставили около 60 постов на границе с Россией для пресечения незаконного вывоза ГСМ.
Запрет на вывоз топлива из Кыргызстана действовал и раньше, но его нельзя было вывозить за пределы ЕАЭС. Согласно внесенным поправкам, теперь запрет на вывоз топлива автомобильным и железнодорожным транспортом вводится в отношении стран-членов ЕАЭС. В постановлении нет конкретной даты, запрет будет действовать «до насыщения внутренного рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов» ЕАЭС.
Кроме того, правительство до первого апреля 2027 года приостановило действите пункта постановления, который запрещал ввоз нефти и нефтепродуктов на бензовозах из Китая – через кыргызско-китайские контрольно-пропускные пункты.