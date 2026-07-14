Япония впервые со Второй мировой войны возродит службу разведки 1 14.07.2026, 13:29

В этом Токио помогают США.

Правительство Японии создаст первую после Второй мировой войны централизованную разведывательную службу. Как сообщает The New York Times, при создании спецслужбы Токио уже консультируется с США, Австралией и Германией по вопросам технологий, кадров и организации работы. Реформа стала частью масштабного пересмотра японской политики безопасности на фоне растущих угроз со стороны Китая, России и Северной Кореи.

Новая структура должна заработать уже к декабрю и будет напрямую подчиняться премьер-министру страны Санаэ Такаити. Первоначальный штат составят несколько сотен сотрудников, включая специалистов по кибербезопасности, инженеров-программистов и аналитиков, а бюджет оценивается в $400 млн. Служба будет координировать работу около 33 тыс. сотрудников, которые уже занимаются разведкой в полиции, Министерстве обороны, МИД и других ведомствах.

Американские спецслужбы помогают Токио выстраивать системы киберзащиты, противодействия промышленному шпионажу, контроля за иностранными инвестициями и деятельностью зарубежных разведок. «Это очень важный шаг. Премьер сделала реформу своим приоритетом», — заявил австралийский посол в Японии Эндрю Ширер, ранее возглавлявший Национальную разведку Австралии и консультировавший японские власти.

Ранее NYT писала, что после массовой высылки российских разведчиков из Европы в 2022 году многие из них перебрались в Японию. По данным издания, Москва использовала страну как один из ключевых центров закупки компонентов двойного назначения для производства вооружений и обхода западных санкций. По оценке украинских властей, около 90% российских ракет и беспилотников содержат японские детали.

Главный секретарь кабинета министров Минору Кихара признал необходимость ужесточения мер против иностранного шпионажа. Однако реформа вызвала критику внутри страны. Депутат от оппозиции Мидзухо Фукусима заявила, что отсутствие самостоятельной разведслужбы на протяжении последних восьми десятилетий было осознанным выбором, основанным на стремлении Японии оставаться мирным государством и уроках Второй мировой войны. По её словам, новая структура посягает на право на неприкосновенность частной жизни и открывает путь к обществу тотальной слежки.

Создание единой разведслужбы стало крупнейшей реформой японского разведывательного сообщества со времён правления премьера Синдзо Абэ, который после прихода к власти создал Совет национальной безопасности по американскому образцу. Такаити, которую считают его политической преемницей, продолжает этот курс: она уже добилась крупнейшего со времён войны увеличения военных расходов и сняла ограничения на экспорт вооружений.

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