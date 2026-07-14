Минчанин на BMW на ровной дороге снес фонарь и вылетел в кювет 14.07.2026, 14:01

Его проверили на алкоголь.

Ночью 14 июля BMW попал в аварию на МКАД. Подробности ДТП рассказали в ГАИ.

21-летний житель столицы ехал на BMW по внешнему кольцу МКАД. В районе 15-го км, по предварительной информации, он не справился с управлением. Автомобиль сбил фонарь и вылетел в кювет.

Минчанин на BMW на ровной дороге снес фонарь и вылетел в кювет

Его проверили на алкоголь.

Ночью 14 июля BMW попал в аварию на МКАД. Подробности ДТП рассказали в ГАИ.

21-летний житель столицы ехал на BMW по внешнему кольцу МКАД. В районе 15-го км, по предварительной информации, он не справился с управлением. Автомобиль сбил фонарь и вылетел в кювет.

Медицинское освидетельствование водителя показало, что он был трезв. От госпитализации молодой человек отказался.

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