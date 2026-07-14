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Тайный сценарий Москвы в Сирии предполагал передачу власти жене Асада

  • 14.07.2026, 14:18
  • 1,862
Тайный сценарий Москвы в Сирии предполагал передачу власти жене Асада

Однако все закончилось падением режима.

Путин незадолго до падения режима Башара Асада в Сирии рассматривал возможность заменить его на супругу Асму аль Асад. Как утверждает британская газета, в Кремле изучали варианты преемника сирийского лидера и включили в список его жену, которая за годы правления получила значительное влияние внутри режима, пишет The Observer (перевод — сайт Charter97.org).

Асма аль Асад, выросшая в Великобритании и ранее работавшая банковским специалистом, долгое время воспринималась как символ «мягкого образа» сирийской власти. «Ее роль была гораздо шире. Она контролировала работу так называемого экономического совета и имела влияние на крупный бизнес и государственных чиновников», — говорят источники из знакомые с режимом.

Собеседники издания утверждают, что предпринимателей могли заставлять передавать активы людям из окружения семьи Асадов. Несогласные сталкивались с налоговыми проверками, блокировкой счетов и другими ограничительными мерами.

При этом в Москве росло недовольство самим Башаром Асадом. «Путин считал сирийского лидера слабым руководителем, который не смог добиться стабильности после масштабной российской поддержки в войне», пишет британское издание. Один из источников заявил, что Кремль воспринимал Асада как человека, которого постоянно приходилось спасать.

Сообщается, что идея передачи власти Асме аль Асад обсуждалась с самим президентом Сирии, однако он якобы отнесся к ней с иронией.

После наступления повстанцев на Дамаск в декабре 2024 года российская помощь Асаду не пришла. Он вместе с сыновьями покинул страну и получил убежище в Москве. Против него действуют международные ордера на арест.

Асма аль Асад ранее отправилась в Россию на лечение от лейкемии. Сейчас, по данным журналистов, она может свободно путешествовать и имеет жилье в ОАЭ, тогда как въезд в Великобританию и страны ЕС для нее закрыт.

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