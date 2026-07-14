Польша выдворила гражданина Узбекистана, осужденного за организацию нелегальной миграции из Беларуси 1 14.07.2026, 14:57

Ему запрещен въезд в страну на 10 лет.

Гражданин Узбекистана, осужденный за организацию нелегальной миграции с территории Беларуси, выдворен из Польши, сообщила 14 июля Пограничная охрана этой страны.

Сотрудники пограничного ведомства в Люблине задержали иностранца после освобождения из исправительного учреждения в Замостье, где тот отбывал наказание в виде лишения свободы.

Как утверждается, мужчина организовывал перевозку нелегальных мигрантов от польско-белорусской границы вглубь страны, получая от этого «значительную финансовую выгоду». Власти приняли решение о выдворении иностранца, поскольку его дальнейшее пребывание в Польше было признано угрозой общественной безопасности и общественному порядку,

Сообщается, что гражданина Узбекистана доставили в аэропорт Варшавы, откуда он покинул территорию страны. Ему запрещен въезд в Польшу на 10 лет. Аналогичный запрет действует в отношении всех государств Шенгенской зоны.

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