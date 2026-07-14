Какой будет погода до конца рабочей недели 14.07.2026, 15:06

Прогноз на 15-17 июля.

15 июля погодные условия на территории Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем от +24°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу. Атмосферное давление существенно не изменится.

16-17 июля погодные условия в стране продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность.

16 июля будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +12..+18°С, днем +24..+31°С.

17 июля также в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +23°С по северо-востоку до +32°С по юго-западу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com