Какой будет погода до конца рабочей недели
- 14.07.2026, 15:06
Прогноз на 15-17 июля.
15 июля погодные условия на территории Беларуси будут определять область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.
Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем от +24°С по северо-востоку до +31°С по юго-западу. Атмосферное давление существенно не изменится.
16-17 июля погодные условия в стране продолжит определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. Ожидается переменная облачность.
16 июля будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +12..+18°С, днем +24..+31°С.
17 июля также в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха ночью +11..+18°С, днем от +23°С по северо-востоку до +32°С по юго-западу.