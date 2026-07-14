В Варшаве встретились белорусские лауреаты премии Нобеля

В Варшаве встретились белорусские лауреаты премии Нобеля1
- 14.07.2026, 14:47
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Исторический снимок.
Белорусские нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Алесь Беляцкий встретились 14 июля в Варшаве.
«14 июля. Варшава. Ле-шана хабаа би Минск!» — подписал снимок Беляцкий. «В следующем году в свободном Минске» — переводится фраза.
8 октября 2015 года стало известно, что Нобелевская премия по литературе присуждена белорусской писательнице Светлане Алексиевич.
Творчество Светланы Алексиевич в Беларуси фактически находится под запретом.
Белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира 7 октября 2022 года. В это время он находился за решеткой.