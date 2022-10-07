Белорус Алесь Беляцкий получил Нобелевскую премию мира 22 7.10.2022, 12:12

13,176

Алесь Беляцкий

Фото: Сергей Гриц

Лауреатами также стали российская и украинская правозащитные организации.

Белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Премия также присуждена российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской правозащитной организации «Центр гражданских свобод».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

Политзаключенный Алесь Беляцкий является главой белорусского правозащитного центра «Весна».

14 июля 2021 года Алеся Беляцкого, а также его соратников Валентина Стефановича и Владимира Лабковича арестовали по «уголовному делу», когда у сотрудников «Весны» по всей Беларуси и в главном офисе в Минске прошли обыски. Политзаключенный уже больше года находится в СИЗО.

Ранее режим Лукашенко уже бросал Алеся Беляцкого за решетку. 24 ноября 2011 года правозащитника приговорили к 4,5 годам колонии усиленного режима. Тогда глава правозащитного центра «Весна» провел за решеткой 1050 дней (почти три года) и вышел на свободу 21 июня 2014 года.

— Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения, которое возникло в Беларуси в середине 1980-х годов. Он посвятил всю свою жизнь делу демократии и мира в своей стране. Беляцкий в 1996 году создал правозащитную организацию «Весна» в 1996 году, в ответ на сомнительные изменения в Конституцию, которые дали Лукашенко диктаторские полномочия, — заявила представитель Нобелевского комитета, представляя лауреатов.

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных наград. Она присуждается по пяти направлениям. Помимо содействию установлению мира во всем мире, это премия за научные достижения в области физики, химии, физиологии или медицине, а также литературе.

Ранее лауреатом Нобелевской премии по литературе стала белорусская писательница Светлана Алексиевич

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».