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Под Минском на продажу выставили дом с фермой, сыроварней и винным погребом

  • 14.07.2026, 14:30
  • 1,538
Под Минском на продажу выставили дом с фермой, сыроварней и винным погребом
Фото: realt.by

Площадь участка впечатляет.

В деревне Молоди Логойского района выставили на продажу дом, который в объявлении называют имением. За объект просят больше 7 млн рублей, пишет «Зеркало».

В имении есть несколько построек. Одна из них напоминает базу отдыха: это протяженное двухэтажное здание с мансардой, верандами и большой прилегающей территорией. Еще один корпус имеет центральную трехэтажную часть и одноэтажные боковые крылья.

Площадь указана 6140 кв. м, из которых жилая — 140 кв. м.

Фото: realt.by
Фото: realt.by

Интерьеры оформлены в загородном стиле. Фотографий внутренней отделки немного. Но по ним видно, что в одной из спальных комнат установлена отдельная современная печь.

Ванная комната (или одна из них), вероятно, находится в мансардном помещении с окнами. Она довольно просторная и имеет не только ванну, но и дополнительную мебель и много растений.

Пол как минимум некоторых комнат покрыт узорной плиткой.

Фото: realt.by

Комплекс расположен в окружении соснового леса и включает несколько зданий общей площадью 6140 квадратных метров. В объявлении указано, что в него входит собственная ферма, сыроварня, винный погреб, озера, сады и ягодники.

В другом объявлении уточняется, что о ферме площадь 2000 м² с лошадьми, альпийскими коровами, овцами, козами. А также два гостиничных корпуса по 900 м², гараж на 900 м², гостевой дом на 140 м².

На спутниковом снимке границы участка охватывают поля и водоем.

Цена — 7 60 00 рублей.

Фото: realt.by

В другом объявлении этот же объект указан как бутик-отель. И там цена продавца установлена от 3,58 до 7,16 млн рублей — в зависимости от покупки комплекса полностью или доли в нем. История изменения цены указывает, что в январе 2024 года его начинали продавать с 5,7 млн рублей.

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