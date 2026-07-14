Что сейчас происходит на белорусской границе 14.07.2026, 14:13

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В очереди на въезд в ЕС более 1100 авто.

Более 1 100 единиц транспорта ожидают въезда в ЕС. Об этом рассказали в Госпогранкомитете Беларуси 14 июля.

По данным ГПК, наибольшие очереди грузовых авто фиксируются на польском направлении. Перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) въезда в Евросоюз ожидают 150 фур, перед Бобровниками (Берестовица) — 135. За сутки их сотрудники оформили 36% транспортных средств от нормы.

Более 160 грузовиков находятся перед литовскими погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони). Их контролирующие службы приняли 19% авто из Беларуси.

Очередь легковушек фиксируется перед всеми польскими пунктами пропуска — там насчитывается 715 авто.

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