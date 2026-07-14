Украинские дроны поразили последний крупный «бензиновый» НПЗ России 14.07.2026, 14:09

БПЛА преодолели 1500 километров.

В ночь на 14 июля подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных военно-экономических и военных целей противника. В частности, был поражен нефтеперерабатывающий комплекс «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан РФ.

Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, подтвердив поражение комплекса.

«Зафиксировано попадание в объект, повлекшее за собой пожар на территории предприятия. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются», — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ также подчеркнули, что это предприятие является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов РФ.

Проектная мощность переработки составляет около 10 млн тонн нефти в год. Комплекс производит бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, используемую для обеспечения потребностей российской экономики и военной машины.

Кроме того, в очередной раз был поражен Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

В районе предприятия зафиксирован пожар. Степень нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются, добавили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что Афипский НПЗ имеет проектную мощность около 6,25 млн тонн нефти в год и является одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий на юге страны-агрессора, обеспечивая производство моторных топлив и компонентов для нужд РФ. Задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Также в Генштабе заявили о поражении района перегрузки судов вблизи Геленджика (Краснодарский край РФ), который используется для перевалки нефти и обеспечения функционирования морской и военной логистики врага.

Степень ущерба и результаты поражения уточняются.

Кроме того, в акватории Азовского моря поражены пять танкеров, пять сухогрузов и рейдовый буксир. Эти суда используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, отметили в Генштабе.

Под удар также попал склад боеприпасов противника в оккупированном Донецке и логистический хаб в оккупированном Луганске.

В свою очередь, Силы специальных операций (ССО) ВСУ, комментируя атаку на «Газпром нефтехим Салават», подчеркнули, что этот комплекс, расположенный в городе Салават (Республика Башкортостан), был последним крупным производителем бензина, который еще не подвергался ударам в текущем году.

«Миссия проходила во взаимодействии с подпольным повстанческим движением на территории РФ Черная искра», — говорится в сообщении.

Как заявили в ССО ВСУ, беспилотники, преодолевшие около 1500 километров, «успешно достигли своих целей». По предварительным данным, поражена критически важная установка первичной перегонки нефти АВТ-6 и другие производственные мощности завода.

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