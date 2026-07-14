Гигантский зубр на трассе М1 ожил 14.07.2026, 13:51

Фото: brestcity.com

Он теперь еще и рычит.

Скульптура гигантского зубра на границе Брестской и Минской областей на трассе М1 теперь еще и рычит. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Брестском облисполкоме.

«Звук работает одновременно со спецэффектом живого дыхания: металлический гигант рычит и пускает густые клубы пара из ноздрей. Шоу запускается автоматически каждый час», – рассказали в Брестском облисполкоме.

Пар из ноздрей металлический гигант начал выпускать еще в июне. Специалистам пришлось поломать голову, чтобы «оживить» зубра. Для этого разработали программное обеспечение, а внутри конструкции установили специальные машины. Клубы пара исполин выпускает на расстояние более пяти метров. Понаблюдать за зрелищем можно с 9.00 и до захода солнца.

На этом работы над спецэффектами не прекратились. «Зубр издает рычание, а после этого начинает выпускать пар. Но любой желающий независимо от времени суток может самостоятельно включить звук, находясь рядом со скульптурой. На сайте zubr1region.by для этого есть специальная кнопка», – пояснили в облисполкоме. Рычание длится около 10 секунд.

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