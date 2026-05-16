закрыть
16 мая 2026, суббота, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Знаменитый зубр на М-1 «задышал» паром

3
  • 16.05.2026, 18:57
  • 1,484
Знаменитый зубр на М-1 «задышал» паром

Видеофакт.

На трассе М-1 можно было увидеть, как пошел пар из огромной скульптуры зубра. Что произошло, рассказал телеграм-канал «#1регион».

Так, 16 мая сообщили о том, что зубр на М1 снова «дышал» паром. Контрольные испытания новой функции проводились специалистами глубокой ночью.

На видео показали, как из скульптуры на трассе Минск-Брест вырывались клубы пара.

— Совсем скоро зубр будет «дышать» паром постоянно, приветствуя и провожая путешественников, — уточнил телеграм-канал «#1регион».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина