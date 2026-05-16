Новую базу отдыха под Могилевом продают по цене квартиры в Минске 16.05.2026, 19:26

Аукцион пройдет 5 июня.

В сосновом бору, на берегу Чигиринского водохранилища, выставили на торги новую, практически готовую к эксплуатации базу отдыха. Там несколько домов и административные помещения, цену недавно снизили на 10%, но покупателя пока найти не удается. Очередной аукцион на площадке «ИПМ-Торги» пройдет 5 июня, пишет office life.

Чигиринское водохранилище — очень популярное место отдыха у жителей области. Отсюда до Могилева и Бобруйска примерно одинаковое расстояние — 55−60 км. И в сезон в здешних гостиницах и на турбазах сложно найти свободное место.

Что продается: два жилых деревянных домика со всеми удобствами площадью 49,8 и 49 «квадратов», рассчитанных на проживание до шести человек в каждом. А также еще один дом площадью 42 кв. м, где можно устроить офис администратора, баню и кафе.

Уже готовы и все коммуникации: подведено электропитание, есть своя котельная с теплотрассой, артезианская скважина, автостоянка и даже канализация с очистными сооружениями. Территория огорожена, а до пляжа — рукой подать.

За все это на старте просили 340 тыс. рублей. Теперь цена снижена до 306 тыс. (примерно $110 тыс. по нынешнему курсу). Продавец (а это частное лицо) говорит, что в домах осталось только закончить чистовую отделку. В общем, объект интересный, особенно с учетом жаркого лета, которое нам в этом году обещают.

