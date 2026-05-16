Во что Путину уже обошлась война? 3 Нина Хрущева

16.05.2026, 11:42

Потери — от Казахстана до Китая.

Четыре с лишним года назад президент России Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, и с тех пор не только не добился военной победы, о которой мечтал, но еще и испортил отношения с другими странами, которые выстраивал десятилетиями. В результате, Россия оказалась в большей изоляции, чем когда-либо со времен большевистской революции.

Одного лишь вторжения в Украину оказалось достаточно, чтобы вбить клин между Россией и ее союзником — Казахстаном. Путин уже давно ставит под сомнение основы независимой государственности Казахстана, утверждая, что народ этой страны желает более тесных связей с Россией. Эти заявления напоминают речи Путина об Украине.

И поэтому после вторжения 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отклонил просьбы Кремля о помощи, а затем заявил Путину, что Казахстан не признает поддерживаемые Россией сепаратистские регионы в Украине. Кроме того, он подписал соглашение о военном сотрудничестве с Турцией, сделав свою страну первым членом в созданной Россией «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ), который достиг подобных договоренностей со страной НАТО. В дальнейшем отношения Путина с Токаевым улучшились, но причиной, скорее всего, стал тот факт, что обе стороны по-прежнему нуждаются друг в друге.

Или взгляните на Армению. Когда в сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию по установлению контроля над Нагорным Карабахом (этническим армянским анклавом внутри своей территории), российские миротворцы, которые были там размещены, ничего не предприняли, и все население анклава (около 100 тысяч человек) было вынуждено бежать. Не прошло и года, как Армения объявила о планах выхода из ОДКБ и начала закупать оружие у Франции и Индии. А Россия вывела своих миротворцев из региона досрочно.

Кремль сумел испортить отношения и с Азербайджаном, хотя тот выиграл от кремлевского предательства Армении. В декабре 2024 года российская ракета класса «земля-воздух» сбила пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, убив 38 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Кремля компенсации и привлечения виновных к ответственности, но Путин почти год отказывался признавать вину. Тем временем Алиев начал игнорировать Путина, не приехав в мае 2025 года на ежегодный российский парад Победы; во время облавы российского спецназа на этнических азербайджанцев в Екатеринбурге погибли несколько человек; Азербайджан провёл рейд в бакинском офисе российского государственного СМИ «Спутник», арестовав его сотрудников.

Однако через Азербайджан проходит критически важный торговый коридор в Иран, а эта страна (до того, как в феврале США и Израиль начали с ней войну) поставляла России дроны и баллистические ракеты для войны в Украине. (Кстати, Россия фактически бросила Иран, когда тот попал под огонь). Чтобы сохранить этот коридор открытым, Кремлю пришлось проглотить оскорбления со стороны Азербайджана, и в октябре 2025 года Путин, наконец-то, признал, что самолет был сбит российскими системами ПВО, и расплывчато пообещал компенсацию.

Хотя его извинение, сделанной для проформы, открыло путь к восстановлению отношений, весь этот эпизод стал серьезной внешнеполитической ошибкой России. И в царские, и в советские времена кремлевские лидеры веками умело лавировали в противоречиях между Арменией и Азербайджаном. Но Путин, начав войну в Украине, сумел испортить отношения с обеими странами.

В Сирии Россия почти десять лет потратила на поддержку режима Башара Асада, нанося авиаудары и применяя наземные войска против повстанцев, одновременно обеспечивая Асаду дипломатическое прикрытие в Совете Безопасности ООН. Взамен Россия сохраняла контроль над военно-морской базой в Тартусе и авиабазой Хмеймим.

Но в ноябре 2024 года сирийские повстанцы начали внезапное наступление, на которое российская армия, поглощенная войной в Украине, не смогла ответить в полную силу. За несколько дней пали Алеппо и Дамаск, а Асад бежал в Москву. Столько было потрачено, но в итоге Россия осталась ни с чем.

Не менее позорна история с российским замахом на Африку. До Украинской войны наемники из ЧВК «Вагнер» расширяли российское влияние на всем континенте: в обмен на контракты по обеспечению безопасности они получали политическую лояльность и права на добычу полезных ископаемых. Например, в Мали они позиционировали себя как ключевую опору военной хунты в ее борьбе с джихадистами.

Но в 2024 году туарегские повстанцы устроили засаду на малийско-вагнеровский конвой вблизи города Тинзауатен, убив десятки российских наёмников. А затем джихадисты атаковали аэропорт и государственную академию жандармерии в Бамако. Рассказы о том, как «Вагнер» сделал Мали безопаснее, потеряли смысл. Часть сил, переименованных в «Африканский корпус», оставалась в стране после того, как в июне прошлого года ЧВК «Вагнер» официально покинула Мали, но теперь и они ушли.

Не лучше дела у Путина и в Европе. Преклоняющейся перед Россией премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно ушел в отставку, проиграв выборы после 16 лет у власти. А президент Сербии Александр Вучич тихонечко хеджирует риски: хотя изначально казалось, что Сербия поддерживает вторжение России в Украину, Вучич затем неоднократно встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и экспортировал в Украину боеприпасы на сумму как минимум $908 млн через третьи страны (Болгарию, Чехию и Польшу).

Вучич также расторг военные контракты с российскими поставщиками оружия, а затем подписал с Францией сделку на сумму 2,7 млрд евро о поставке 12 истребителей Rafale. Путин предпочитает пока не реагировать. Последнее, что ему нужно, это окончательно потерять одного из своих последних явных союзников в Европе.

Тем временем давно зависящий от Путина президент Беларуси Александр Лукашенко освободил политзаключенных в надежде улучшить отношения с Западом. И у него даже был контакт с президентом США Дональдом Трампом. Хотя «последний диктатор Европы» не разрывает отношения с Кремлем, он готовит себе пути к отступлению, а заодно повышает ставки.

Наконец, Китай. До украинской войны Россия и Китай представляли себя двумя великими державами, которые сопротивляются западному господству, а накануне вторжения они расхваливали свое «партнерство без границ». Но сегодня их отношения больше похожи на неравный брак по расчету, чем на альянс равных по силе игроков. Китай поставляет России товары двойного назначения, в том числе, микроэлектронику и станки (но не оружие), а Россия продает Китаю нефть и газ со скидкой.

Наверное, самым верным другом России сейчас стала Северная Корея, которая отправила более 10 тысяч солдат сражаться бок о бок с российскими силами в Курской области после вылазки Украины на территорию России в августе 2024 года. Впрочем, даже эти отношения носят сугубо транзакционный характер и основаны на общем для этих стран ощущении опасности и на враждебности к Западу.

Путин полагал, что вторжение в Украину вернет России статус великой державы, ослабит влияние Запада и ускорит переход к многополярному международному порядку. Вместо этого вторжение уничтожило авторитет Кремля как партнера и союзника. У России все еще есть ядерное оружие, постоянное место в Совете Безопасности ООН и огромные запасы энергоресурсов, но украинская война серьезно ослабила ее и лишила возможности демонстрировать силу и влиять на мировые дела каким-либо иным образом, кроме как угрозами войны.

Нина Хрущева, Project Syndicate

