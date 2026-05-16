«Знаем детали этого разговора»: Зеленский снова предупредил Лукашенко 6 16.05.2026, 11:17

3,244

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Украина ответит, если диктатор решит еще больше поддержать Кремль.

Украина фиксирует новые попытки втянуть Беларусь в войну. Лукашенко, в частности, убеждают присоединиться к российским военным операциям. Об этом после совещания с руководителями украинских силовых ведомств сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский утверждает, что во время недавних контактов россияне пытались убедить Лукашенко «присоединиться к новым российским агрессивным операциям».

«В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение», — заявил Зеленский.

Он добавил, что поручил Силам обороны и безопасности Украины усилить это направление и представить план реагирования на возможную агрессию.

Отметим, что 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсуждали сотрудничество Беларуси и России «в экономике и в области обороны», а также «предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям», рассказала пресс-служба Лукашенко. В Кремле о разговоре ничего не сообщили.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com