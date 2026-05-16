закрыть
16 мая 2026, суббота, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Знаем детали этого разговора»: Зеленский снова предупредил Лукашенко

6
  • 16.05.2026, 11:17
  • 3,244
«Знаем детали этого разговора»: Зеленский снова предупредил Лукашенко
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Украина ответит, если диктатор решит еще больше поддержать Кремль.

Украина фиксирует новые попытки втянуть Беларусь в войну. Лукашенко, в частности, убеждают присоединиться к российским военным операциям. Об этом после совещания с руководителями украинских силовых ведомств сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский утверждает, что во время недавних контактов россияне пытались убедить Лукашенко «присоединиться к новым российским агрессивным операциям».

«В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение», — заявил Зеленский.

Он добавил, что поручил Силам обороны и безопасности Украины усилить это направление и представить план реагирования на возможную агрессию.

Отметим, что 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсуждали сотрудничество Беларуси и России «в экономике и в области обороны», а также «предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям», рассказала пресс-служба Лукашенко. В Кремле о разговоре ничего не сообщили.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина