«Знаем детали этого разговора»: Зеленский снова предупредил Лукашенко

«Знаем детали этого разговора»: Зеленский снова предупредил Лукашенко6
- 16.05.2026, 11:17
Украина ответит, если диктатор решит еще больше поддержать Кремль.
Украина фиксирует новые попытки втянуть Беларусь в войну. Лукашенко, в частности, убеждают присоединиться к российским военным операциям. Об этом после совещания с руководителями украинских силовых ведомств сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский утверждает, что во время недавних контактов россияне пытались убедить Лукашенко «присоединиться к новым российским агрессивным операциям».
«В частности, Россия рассматривает планы операций по направлениям на юг и на север от территории Беларуси — либо против Черниговско-Киевского направления в Украине, либо против одной из стран НАТО — именно с территории Беларуси. Украина владеет деталями разговора между Россией и Беларусью. Украина, безусловно, будет защищать себя и своих людей, если Александр Лукашенко ошибется и решит поддержать еще и это российское намерение», — заявил Зеленский.
Он добавил, что поручил Силам обороны и безопасности Украины усилить это направление и представить план реагирования на возможную агрессию.
Отметим, что 15 мая Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Стороны обсуждали сотрудничество Беларуси и России «в экономике и в области обороны», а также «предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям», рассказала пресс-служба Лукашенко. В Кремле о разговоре ничего не сообщили.