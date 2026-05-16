16 мая 2026, суббота, 12:48
Израиль ликвидировал последнего из топ-командиров ХАМАСа, причастных к атаке 7 октября

  • 16.05.2026, 11:25
Израиль ликвидировал последнего из топ-командиров ХАМАСа, причастных к атаке 7 октября

Он не просто руководил боевиками, но и лично удерживал заложников.

Израиль заявил, что во время авиаудара по городу Газа его целью был Иззз аль-Дин аль-Хаддад - лидер ХАМАСа в секторе Газа и руководитель военного крыла группировки.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Авиаудар произошел в пятницу, 15 мая, в районе Рималь в городе Газа. По данным местных медиков, удар пришелся по жилому дому.

Медики сообщили по меньшей мере о трех погибших и около 20 раненых. Был ли среди них аль-Хаддад - официально не подтверждено.

По информации израильского военного источника, ВВС Израиля атаковали квартиру-убежище, где, как считалось, находился лидер ХАМАСа. Одновременно удару подвергся автомобиль, который покидал район атаки - чтобы не дать возможности скрыться.

Официальные лица сообщили, что в операции участвовали три израильских самолета, которые сбросили 13 бомб.

Вскоре после атаки премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац подтвердили, что лично санкционировали удар по аль-Хаддаду.

В совместном заявлении его назвали «командиром военного крыла ХАМАСа и одним из главных организаторов резни 7 октября».

«Аль-Хаддад был ответственным за убийства, похищения и причиненный ущерб тысячам израильских гражданских лиц и солдат ЦАХАЛа», - говорится в заявлении.

Израильская сторона также утверждает, что он удерживал заложников, организовывал атаки против израильских военных и отказался поддержать предложенный США план разоружения ХАМАСа и демилитаризации сектора Газа.

Что известно об Изза аль-Дине аль-Хаддаде?

Иззз аль-Дин аль-Хаддад стал фактическим военным руководителем ХАМАСа в секторе Газа после того, как в мае 2025 года Израиль ликвидировал Мухаммада Синвара.

В издании отметили, что это самый высокий по рангу представитель ХАМАСа, против которого Израиль нанес удар после заключения перемирия в октябре при посредничестве США.

