США в ближайшие дни могут начать сухопутную операцию по захвату иранского обогащенного урана 8 16.05.2026, 11:58

5000 американских морпехов и 2000 десантников элитной дивизии ждут инструкций.

США и Израиль ведут интенсивную подготовку к возможному возобновлению уже на следующей неделе военной операции против Ирана, которая была приостановлена в апреле после объявления перемирия.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники из ближневосточного региона. По их словам, один из вариантов действий — это отправка в Иран американских войск спецназначения для поиска ядерных материалов, спрятанных под землей. Для реализации такого сценария в случае решения президента Дональда Трампа в марте на Ближний Восток были переброшены несколько сотен бойцов спецназа США, говорят собеседники.

Отмечается, что эти специализированные подразделения могли бы быть задействованы в операции, направленной на иранский склад высокообогащенного урана на ядерном объекте в Исфахане. Однако для успеха такого маневра дополнительно потребуются тысячи военнослужащих поддержки, которые должны будут сформировать «периметр безопасности» и могут быть вовлечены в боевые действия с иранскими войсками. Другим вариантом развития событий в случае, если Трамп решит выйти из переговорного тупика с Тегераном, являются «более агрессивные бомбардировки» иранских военных и инфраструктурных объектов, заявили представители американской администрации.

Военное руководство США «продолжает сохранять ряд вариантов действий для наших гражданских лидеров», заявил на этой неделе глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. Генерал не стал раскрывать, какие именно военные действия собирается предпринять Трамп, но в начале мая он отмечал, что более 50 000 американских военнослужащих, два авианосца, более 10 эсминцев ВМС и десятки боевых самолетов «остаются готовыми возобновить крупные боевые действия против Ирана, если будет отдан соответствующий приказ».

Сейчас на Ближнем Востоке «в ожидании инструкций» находятся 5000 американских морпехов и 2000 десантников элитной 82-й воздушно-десантной дивизии. Эти войска могут провести операцию по захвату иранских ядерных материалов в Исфахане, в том числе обеспечить безопасный периметр для защиты бойцов спецподразделения, которые должны будут проникнуть в подземные бункеры, если такая операция получит одобрение, заявили военные чиновники. Также войска могут быть использованы для захвата острова Харг, центра иранского экспорта нефти.

