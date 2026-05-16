16 мая 2026, суббота, 12:49
Белорусам назвали минимальное количество дней отпуска, чтобы успеть восстановиться

Эксперт озвучил цифру.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый назвал в эфире телеканала ОНТ минимальное количество дней отпуска, чтобы успеть полноценно восстановиться - физически и психологически.

Оказывается, речь идет об отпуске не менее 10 дней подряд.

«У человека должен быть отдых во время отпуска, и это должно быть минимум 10 дней. Потому что только на четвертый день мы отсыпаемся, а на седьмой день хоть как-то восстанавливаемся и желаем элементарной активности», - отметил специалист.

Филипп Гулый добавил, что для отдыха человеческому мозгу, психике и телу пойдет на пользу «смена картинки, желательно природный фактор».

