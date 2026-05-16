Белорусам назвали минимальное количество дней отпуска, чтобы успеть восстановиться 16.05.2026, 12:42

Эксперт озвучил цифру.

Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый назвал в эфире телеканала ОНТ минимальное количество дней отпуска, чтобы успеть полноценно восстановиться - физически и психологически.

Оказывается, речь идет об отпуске не менее 10 дней подряд.

«У человека должен быть отдых во время отпуска, и это должно быть минимум 10 дней. Потому что только на четвертый день мы отсыпаемся, а на седьмой день хоть как-то восстанавливаемся и желаем элементарной активности», - отметил специалист.

Филипп Гулый добавил, что для отдыха человеческому мозгу, психике и телу пойдет на пользу «смена картинки, желательно природный фактор».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com