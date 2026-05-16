«Нет никаких иллюзий по поводу боеспособности генерала Хренина» 2 Телеграм-канал «Письма к дочери»

16.05.2026, 13:17

Виктор Хренин

Лукашенко должен быть благодарен Зеленскому за предостережение.

Вчера президент Зеленский сказал, что он знает про планы Путина склонить истекающего гаранта к новому нападению. И не просто знает, а в курсе всех мелких деталей этих деликатных переговоров. Ну и, конечно, посоветовал истекающему гаранту в этот раз не делать фатальных ошибок.

Что будет, если кое-кто все-таки ошибется, президент Зеленский не сказал. Но ему и не обязательно было это делать. Потому что про венесуэльский опыт президент Зеленский кое-кому уже объяснял и, я уверен, что истекающий гарант все с первого раза правильно запомнил.

Короче, не в этом суть. А в том, что президент Зеленский своими словами на самом деле оказал кое-кому большую услугу.

И я почти уверен, что в глубине души (или что там у него на этом месте осталось) кое-кто президенту Зеленскому за эти слова очень благодарен. И он мог бы даже сказать президенту Зеленскому спасибо, если бы был приличным и воспитанным человеком.

Ну, потому что у кое-кого нет же никаких иллюзий по поводу боеспособности своих генералов вообще и генерала Хренина в частности. Кое-кто понимает, что в какую бы сторону он ни напал, боеспособности его генералов может не хватить даже на три дня.

Но, с другой стороны, у друга Путина эти иллюзии есть. Друг Путин думает, что кое-кто может переломить ему весь ход войны. Потому что Путину нужен хоть какой-нибудь перелом хода войны. Особенно после того, как ему пришлось просить разрешения на свой парад у президента Зеленского.

А кое-кто не хочет себе ничего ломать. Поэтому сопротивляется как умеет. Поэтому я даже начинаю немножко подозревать, что кое-кто может сам же и сообщил президенту Зеленскому детали своих разговоров с другом Путиным.

Ну, а что ты себе думаешь? Это был бы дипломатический маневр в полном соответствии с гарантовскими представлениями о геополитической многовекторности.

Потому что, как я понимаю, разговоры с Путиным зашли уже так далеко, что держаться нету больше сил. Кое-кто не может ни отказать, ни согласиться. Потому что последствия для его персональной стабильности в обоих случаях будут одинаково фатальными.

Ну, а теперь, когда президент Зеленский все раскрыл, кое-кто может сказать другу Путину, что все пропало. Что он бы, конечно, соучаствовал всей душой. Порадел бы за друга Путина всеми своими генералами хрениными.

«Но, они знают откуда готовится нападение». Поэтому отсюда уже точно никуда нападать не надо. А если Путину хочется, то он может напасть из какого-нибудь другого места.

А кое-кто будет соучаствовать как раньше. Спиной к спине прикрывая Путину фланги от натовских монстров. На то, чтобы прикрывать фланги от натовских монстров у кое-кого боеспособности хватит. По крайней мере до тех пор, пока натовские монстры не появятся.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

