  • 16.05.2026, 13:25
В Африке — новая вспышка лихорадки Эбола

В Конго умерли 80 человек.

Восемьдесят человек погибли в результате вспышки лихорадки Эбола в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом в пятницу, 15 мая, сообщил Минздрав ДРК. Заболевание распространяется на фоне тяжелой гуманитарной ситуации и насилия в Итури, передает «Немецкая волна».

Результаты анализов проб, проведенных 14 мая, подтвердили восемь случаев заражения штаммом вируса в районах Рвампара, Монгвалу и Буния, сообщил министр здравоохранения ДРК Самюэль Роже Камба.

По данным ведомства, зарегистрированы 246 случаев, в которых речь идет о подозрении на заражение вирусом. Так, первый из них был отмечен в Евангелическом медицинском центре в Бунии, где скончалась медсестра с симптомами, включавшими лихорадку, кровотечение, рвоту и сильную слабость, напомнило агентство Reuters.

Власти разворачивают группы реагирования

Правительство ДРК сообщило, что задействовало оперативный центр по чрезвычайным ситуациям в сфере общественного здравоохранения, усилило эпидемиологический и лабораторный надзор, а также распорядилось о срочном развертывании групп реагирования.

Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) заявили, что созывают экстренное совещание с участием ДРК, Уганды, Южного Судана и глобальных партнеров для усиления трансграничного надзора и мер реагирования.

Проводится секвенирование генома штамма

Предварительные результаты указывают на наличие штамма вируса, отличного от фиксировавшегося ранее «заирского». В настоящее время проводится секвенирование генома для дальнейшей идентификации.

Конголезский микробиолог, который одним из первых обнаружил вирус Эбола, Жан-Жак Муембе-Тамфум уточнил, что из 16 предыдущих вспышек в ДРК все - кроме одной - были вызваны «заирским» штаммом. Существующие методы лечения и вакцины разработаны, главным образом, против последнего.

Сложная гуманитарная ситуация

В Africa CDC напомнили, что районы, где зафиксирована нынешняя вспышка, расположены недалеко от Уганды и Южного Судана. «Учитывая интенсивную миграцию населения между затронутыми районами и соседними странами, крайне важна оперативная координация на региональном уровне», - подчеркнул гендир Africa CDC Жан Касея.

Нынешняя вспышка - 17-я в ДРК с момента обнаружения вируса Эбола в 1976 году. До этого пострадала провинция Касаи, но там было объявлено о нормализации ситуации 1 декабря 2025 года. Тогда из 64 заболевших 45 умерли, 19 выздоровели.

