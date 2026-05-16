«Путин и Лукашенко сегодня получили свой билет в Гаагу» 16.05.2026, 14:33

Андрей Сибига

Глава МИД Украины оценил ключевое решение о создании спецтрибунала.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил в Кишиневе, где накануне было принято ключевое решение о создании спецтрибунала для Путина, что этот трибунал поможет российскому лидеру осуществить его мечту и войти в историю.

Об этом говорится в публикации пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого для «Европейской правды».

Тихий рассказал, как в пятницу в присутствии всех государств-членов Совета Европы в Кишиневе генсек Совета Европы Ален Берсе вручил Сибиге юридическое подтверждение о присоединении 36 государств и Евросоюза к соглашению, создающему руководящий комитет Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Сибига со своей стороны заявил, что моральный фундамент Европы и мира будет восстановлен только тогда, когда преступление агрессии против Украины будет наказано.

«Это вопрос не прошлого. Это вопрос будущего. Вопрос восстановления общего пространства правды, справедливости и доверия. Это также вопрос достоинства. Путин всегда хотел войти в историю. И этот трибунал поможет ему в этом… Путин, Шойгу, Герасимов, Бортников, Золотов, Медведев, Патрушев, Лукашенко и другие – сегодня все они получили свой билет в Гаагу», – заявил Сибига.

Он также подчеркнул, что на протяжении прошлых веков Украина пережила слишком много зверств, угнетения, оккупаций, мировых войн, геноцидов, сталинских репрессий, Чернобыля и других преступлений. «И мы никогда – подчеркиваю, никогда – не видели настоящего правосудия. Специальный трибунал разорвет этот порочный круг. За каждую убитую душу. За каждый разрушенный мир. За каждую сломанную судьбу», – подчеркнул глава МИД Украины.

