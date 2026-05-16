Украинские десантники отразили «банзай-атаку» африканских наемников РФ 2 16.05.2026, 14:59

Иллюстративное фото

Оккупантов ликвидировали вместе с мотоциклами и квадроциклами.

Бойцы 77-й аэромобильной бригады подразделения «RUBAKA» ДШВ ВСУ отразили штурм оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытался прорваться на мототехнике сразу с нескольких направлений.

Во время неудачной «банзай-атаки» оккупанты также использовали живую силу из африканских наемников, однако это не помогло им добиться успеха.

В результате боевых действий украинские защитники уничтожили:

3 мотоцикла;

1 квадроцикл;

8 оккупантов.

Кадрами боя военные поделились в своем Telegram-канале.

