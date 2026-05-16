Украинские десантники отразили «банзай-атаку» африканских наемников РФ

Украинские десантники отразили «банзай-атаку» африканских наемников РФ2
- 16.05.2026, 14:59
Оккупантов ликвидировали вместе с мотоциклами и квадроциклами.
Бойцы 77-й аэромобильной бригады подразделения «RUBAKA» ДШВ ВСУ отразили штурм оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, противник пытался прорваться на мототехнике сразу с нескольких направлений.
Во время неудачной «банзай-атаки» оккупанты также использовали живую силу из африканских наемников, однако это не помогло им добиться успеха.
В результате боевых действий украинские защитники уничтожили:
3 мотоцикла;
1 квадроцикл;
8 оккупантов.
Кадрами боя военные поделились в своем Telegram-канале.