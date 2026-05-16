Роберт Левандовский прощается с «Барселоной»
- 16.05.2026, 15:28
Польский бомбардир продолжит свою карьеру в другом клубе.
Звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовский объявил, что покинет команду после завершения текущего сезона.
«После четырех лет, полных вызовов и напряженной работы, пора уходить. Я иду с чувством, что миссия выполнена. 4 сезона, 3 титула. Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с первых моих дней. Каталония — мое место на этой земле. Благодарю каждого, кого я встретил за эти четыре прекрасных года.
Особое спасибо президенту Лапорте за то, что дал мне возможность прожить самую невероятную главу в моей карьере. «Барселона» вернулась туда, где ей и следует быть. Visca Barça. Visca Catalunya», — написал Левандовский у себя в Instagram.
Нынешний контракт 37-летнего польского футболиста с каталонским клубом истекает летом, стороны решили не продолжать сотрудничество.
Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года, когда перешел из «Баварии» за 50 миллионов евро. Он провел 191 матч за «сине-гранатовых», забил 119 голов и отдал 22 результативные передачи.
Вместе с каталонцами Роберт по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также один раз национальный Кубок.