закрыть
16 мая 2026, суббота, 16:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Роберт Левандовский прощается с «Барселоной»

  • 16.05.2026, 15:28
Роберт Левандовский прощается с «Барселоной»
Роберт Левандовский

Польский бомбардир продолжит свою карьеру в другом клубе.

Звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовский объявил, что покинет команду после завершения текущего сезона.

«После четырех лет, полных вызовов и напряженной работы, пора уходить. Я иду с чувством, что миссия выполнена. 4 сезона, 3 титула. Я никогда не забуду любовь, которую получал от болельщиков с первых моих дней. Каталония — мое место на этой земле. Благодарю каждого, кого я встретил за эти четыре прекрасных года.

Особое спасибо президенту Лапорте за то, что дал мне возможность прожить самую невероятную главу в моей карьере. «Барселона» вернулась туда, где ей и следует быть. Visca Barça. Visca Catalunya», — написал Левандовский у себя в Instagram.

Нынешний контракт 37-летнего польского футболиста с каталонским клубом истекает летом, стороны решили не продолжать сотрудничество.

Левандовски выступает за «Барселону» с лета 2022 года, когда перешел из «Баварии» за 50 миллионов евро. Он провел 191 матч за «сине-гранатовых», забил 119 голов и отдал 22 результативные передачи.

Вместе с каталонцами Роберт по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также один раз национальный Кубок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина