Китай упустил историческую возможность 16.05.2026, 16:16

Мир устал от Пекина

Жесткая политика США, давление на союзников, торговые войны и конфликты на Ближнем Востоке создали ситуацию, при которой Китай мог бы значительно усилить свое влияние в мире. Однако, как отмечают аналитики, Пекин не сумел воспользоваться этой историческое возможностью, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Несмотря на масштабную дипломатическую активность, Китай сталкивается с серьезными проблемами. У Пекина одна из крупнейших дипломатических сетей в мире, тысячи чиновников и десятки международных инициатив, однако реальное влияние Китая остается ограниченным. Пекин редко выступает посредником в крупных конфликтах и избегает прямого участия в решении международных кризисов.

Слабым местом Китая остается и «мягкая сила». За последние годы власти КНР вложили миллиарды долларов в улучшение своего имиджа, развитие СМИ и инфраструктурные проекты по всему миру. Но опросы показывают, что отношение к Китаю в Европе, Северной Америке и ряде азиатских стран остается в основном негативным.

Особенно сложной для Пекина остается Европа. Несмотря на охлаждение отношений ЕС и США при Трампе, европейцы продолжают воспринимать Китай как экономическую и технологическую угрозу. Дополнительное раздражение вызывают тесные связи Пекина с Москвой, обвинения в кибершпионаже и поток дешевых китайских товаров, который усиливает деиндустриализацию европейских экономик.

В развивающихся странах позиции Китая сильнее. В Африке и Латинской Америке Пекин за последние два десятилетия стал одним из главных торговых партнеров и инвесторов. Однако даже там растет недовольство из-за зависимости от китайского капитала и наплыва китайских компаний и рабочих.

На Ближнем Востоке Китай также оказался в сложной ситуации. С одной стороны, война вокруг Ирана отвлекает США от противостояния с Пекином. С другой — ослабление Ирана бьет по одному из ключевых партнеров Китая в регионе.

Эксперты отмечают, что страны мира все чаще стараются дистанцироваться и от США, и от Китая одновременно. Многие государства не хотят выбирать сторону и делают ставку на собственную автономию.

Главная проблема Пекина, по мнению аналитиков, заключается в том, что Китай до сих пор не смог предложить миру привлекательную альтернативу американскому лидерству. У КНР почти нет союзников, ее политическая модель не вызывает доверия, а влияние зачастую строится не на симпатии, а на экономической зависимости.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com