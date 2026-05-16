Виталий Шапран

16.05.2026, 16:50

Кремль теряет главный источник финансирования войны.

Несколько раз сталкивался с мнениями о том, что удары Украины по нефтегазовой инфраструктуре РФ неэффективны и т. д. В качестве доказательств приводились материалы из авторитетных информационных агентств и даже графики с ежедневными объемами морского экспорта.

Здесь хочу похвалить Службу внешней разведки РФ: им почти удалось запудрить глаза не только коллективному Западу, но даже я на 1 день поверил в сказки господина Нарышкина.

Поэтому давайте посчитаем вместе. Нефтегазовые доходы (НГД) за апрель составили 855 млрд рублей, а за март – 617 млрд рублей, то есть за месяц они выросли на 38%. Налоговая же цена нефти за эти месяцы выросла с 45 до 77 долларов за баррель, то есть на 71%.

Такую разницу в темпах прироста показателей можно объяснить выплатами по топливному демпферу в сумме 207 млрд рублей, которые получили нефтяные компании из бюджета, и эта сумма вычитается из НГД. А нужно ли ее включать при сравнении темпов роста объемов НГД и налоговой цены? – этот вопрос уже является дискуссионным.

С одной стороны, нужно учитывать это для корректировки базы сравнения, а с другой – нет.

Во-первых, практика выплат нефтяным компаниям по топливному демпферу показывает, что существует корреляция между выплатами из российского бюджета и необходимостью ремонта НПЗ и другой инфраструктуры. Поэтому если бы не было атак – не было бы и таких рекордных выплат.

А во-вторых, война в Украине финансируется именно из федерального бюджета, и нам с вами в принципе все равно, какой там объем нефти был экспортирован и по какой цене. Нам важна сумма НГД, а она корректируется на топливный демпфер, который формально российские нефтяные компании получают для того, чтобы цены на их АЗС не росли вместе с ростом цен на нефть.

Поэтому бить по российской нефтегазовой инфраструктуре нужно и дальше. Позволю себе дать публичный совет нашим силам обороны: нужно расширить удары по нефтяным хранилищам РФ и сделать их приоритетными. Когда США и Иран откроют Ормуз и на рынок хлынет нефть со 1600 танкеров и из ОАЭ (которые уже не являются членом ОПЕК+), то цена на российскую нефть снова упадет до 40–45 долларов, а может, и ниже 40.

При этом нехватка мест хранения заставит РФ либо сокращать добычу нефти, либо продавать ее ниже себестоимости. И чем меньше у них будет доступных хранилищ, тем меньше будет времени для маневров, чтобы пересидеть волну низких цен.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

