Фиаско Лукашенко 2 16.05.2026, 16:55

1,118

Насколько сократилось поголовье скота и птицы в хозяйствах Беларуси.

Белстат опубликовал данные о производстве сельскохозяйственной продукции в январе-апреле 2026-го. Благодаря этим цифрам можно узнать о масштабах убыли скота и птицы с начала этого года.

Так, по состоянию на 1 мая 2026-го в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 3,9 млн голов крупного рогатого скота, в том числе коров — 1,3 млн голов. Численность свиней составила 2 млн голов, птицы — 52 млн голов.

А теперь сравним свежую статистику с данными на 1 янаваря этого года: в хозяйствах всех категорий насчитывалось 4 млн голов крупного рогатого скота, 2,2 млн голов свиней, 54,5 млн голов птицы.

В этом отчете Белстата не указана численность поголовья коров. Ее можно найти в данных за январь-март — 1,4 млн голов.

Таким образом, с начала года убыль общего количества коров составила 100 тысяч голов. Если верить статистике, это сокращение случилось на протяжении апреля, пишет «Салiдарнасць».

Поголовье свиней сократилось на 200 тысяч голов, птицы — на рекордные 2,5 млн голов.

Если суммировать, то цифры не могут не впечатлять, ведь речь идет о нескольких миллионах голов птицы и скота.

Впрочем, новости о том, что падеж скота случился даже в потемкинском колхозе на малой родине Лукашенко, обласканном вниманием властей и госбюджета, делают эти цифры закономерными.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com