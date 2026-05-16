16 мая 2026, суббота, 18:03
Над Брестской областью станет летать больше дронов

  • 16.05.2026, 17:14
Названа причина.

В Брестской области до конца 2026 года планируется увеличить парк патрульных дронов почти на 30 единиц. Об этом сообщили в пресс-службе РУП «Брестэнерго», передаёт БелТА.

В регионе намерены обеспечить беспилотниками все районные электрические сети. Это позволит повысить качество обследования воздушных линий электропередачи.

Как отмечают в организации, использование БПЛА помогает выявлять повреждения изоляции и проводов, которые сложно обнаружить при наземных осмотрах. Кроме того, дроны дают возможность обследовать труднодоступные и заболоченные участки, а также линии, проходящие через сельскохозяйственные земли.

Применение беспилотников также снижает затраты ресурсов: для проверки оборудования не требуется отключать линии электропередачи или направлять туда бригады специалистов.

В «Брестэнерго» уточнили, что дроны используются в регионе с 2019 года. Сейчас ими обследуют линии напряжением 35–330 кВ и 0,4–10 кВ. В работе задействованы четыре мультикоптерных комплекса: в Барановичах, Бресте, Пинске, а также в распределительных сетях филиала «Брестские электрические сети».

До конца 2026 года планируется закупить ещё 29 беспилотных комплексов для всех районных электросетей области.

