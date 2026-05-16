Эстония призвала Европу отказаться от переговоров с РФ

Эстония призвала Европу отказаться от переговоров с РФ1
- 16.05.2026, 18:02
Путин находится в уязвимом положении.
Европейским странам не стоит вступать в прямые переговоры с Кремлём, поскольку Россия сейчас находится в уязвимом положении. Вместо поиска компромиссов союзникам следует усиливать санкционное давление. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Bloomberg.
По словам главы эстонского МИД, активизация контактов Москвы с европейскими государствами связана с нарастающими экономическими трудностями и отсутствием серьёзных успехов России на фронте на пятом году полномасштабной войны.
Цахкна считает, что Кремль пытается найти возможность для манёвра, а потому ответом Запада должно стать не смягчение позиции, а дальнейшее усиление ограничительных мер.
«Сейчас не время для разговоров и переговоров. Сейчас самое время усиливать давление на Россию», — подчеркнул он во время конференции Леннарта Мери в Таллинне.
Министр также раскритиковал стремление отдельных европейских лидеров перехватить дипломатическую инициативу на фоне снижения активности США в вопросе урегулирования конфликта.
По его мнению, попытки срочно возобновить диалог с Москвой могут стать ошибкой.
«Мы скептически относимся к идее, что нужно спешить в Москву и начинать переговоры только потому, что Россия ослабла. Сейчас для этого не время», — отметил дипломат.
Цахкна также заявил, что возможности Владимира Путина постепенно исчерпываются, а западные санкции оказывают ощутимое давление на российскую экономику.
Кроме того, он указал на серьёзные потери России на поле боя, а также на результативные удары Украины по объектам нефтяной инфраструктуры и логистики в глубине российской территории.