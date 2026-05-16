закрыть
16 мая 2026, суббота, 18:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эстония призвала Европу отказаться от переговоров с РФ

1
  • 16.05.2026, 18:02
Эстония призвала Европу отказаться от переговоров с РФ

Путин находится в уязвимом положении.

Европейским странам не стоит вступать в прямые переговоры с Кремлём, поскольку Россия сейчас находится в уязвимом положении. Вместо поиска компромиссов союзникам следует усиливать санкционное давление. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает Bloomberg.

По словам главы эстонского МИД, активизация контактов Москвы с европейскими государствами связана с нарастающими экономическими трудностями и отсутствием серьёзных успехов России на фронте на пятом году полномасштабной войны.

Цахкна считает, что Кремль пытается найти возможность для манёвра, а потому ответом Запада должно стать не смягчение позиции, а дальнейшее усиление ограничительных мер.

«Сейчас не время для разговоров и переговоров. Сейчас самое время усиливать давление на Россию», — подчеркнул он во время конференции Леннарта Мери в Таллинне.

Министр также раскритиковал стремление отдельных европейских лидеров перехватить дипломатическую инициативу на фоне снижения активности США в вопросе урегулирования конфликта.

По его мнению, попытки срочно возобновить диалог с Москвой могут стать ошибкой.

«Мы скептически относимся к идее, что нужно спешить в Москву и начинать переговоры только потому, что Россия ослабла. Сейчас для этого не время», — отметил дипломат.

Цахкна также заявил, что возможности Владимира Путина постепенно исчерпываются, а западные санкции оказывают ощутимое давление на российскую экономику.

Кроме того, он указал на серьёзные потери России на поле боя, а также на результативные удары Украины по объектам нефтяной инфраструктуры и логистики в глубине российской территории.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина