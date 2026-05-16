закрыть
16 мая 2026, суббота, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили установки переработки на Рязанском НПЗ

  • 16.05.2026, 18:48
  • 1,146
ВСУ поразили установки переработки на Рязанском НПЗ

Подробности от украинского Генштаба.

Силы обороны Украины 15 мая и в ночь на 16 мая нанесли удары по ряду важных российских объектов как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, подтверждено поражение инфраструктуры Рязанского нефтеперерабатывающего завода, по которому удар был нанесён в ночь на 15 мая. По данным Генштаба, повреждения получили установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6, а также установка гидроочистки дизельного топлива.

В украинском командовании отметили, что Рязанский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и играет важную роль в обеспечении топливом российской армии.

Кроме того, за последние полтора суток украинские военные поразили несколько других целей.

Среди них — пункт управления российских войск в районе Покровска, а также пункт управления беспилотниками в одном из районов Донецкой области.

Также сообщается о поражении ангара с военной техникой противника в Селидово, склада материально-технического обеспечения в Бараниковке Луганской области и ремонтного подразделения российских сил в Приволье Херсонской области.

Помимо этого, удары были нанесены по местам сосредоточения личного состава российских войск в ряде населённых пунктов Донецкой и Запорожской областей, включая Шахтёрск, Михайловку, Ялту, Селидово и Любимовку.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина