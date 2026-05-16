ВСУ поразили установки переработки на Рязанском НПЗ
- 16.05.2026, 18:48
Подробности от украинского Генштаба.
Силы обороны Украины 15 мая и в ночь на 16 мая нанесли удары по ряду важных российских объектов как на территории России, так и на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В частности, подтверждено поражение инфраструктуры Рязанского нефтеперерабатывающего завода, по которому удар был нанесён в ночь на 15 мая. По данным Генштаба, повреждения получили установки переработки АВТ-3, АВТ-4, АТ-6, а также установка гидроочистки дизельного топлива.
В украинском командовании отметили, что Рязанский НПЗ входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и играет важную роль в обеспечении топливом российской армии.
Кроме того, за последние полтора суток украинские военные поразили несколько других целей.
Среди них — пункт управления российских войск в районе Покровска, а также пункт управления беспилотниками в одном из районов Донецкой области.
Также сообщается о поражении ангара с военной техникой противника в Селидово, склада материально-технического обеспечения в Бараниковке Луганской области и ремонтного подразделения российских сил в Приволье Херсонской области.
Помимо этого, удары были нанесены по местам сосредоточения личного состава российских войск в ряде населённых пунктов Донецкой и Запорожской областей, включая Шахтёрск, Михайловку, Ялту, Селидово и Любимовку.