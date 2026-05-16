Дуров нестандартно похвалил ПВО ОАЭ

Дуров нестандартно похвалил ПВО ОАЭ1
- 16.05.2026, 19:27
Основатель Telegram сказал, что даже «скучает по иранским фейерверкам».
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров положительно оценил работу системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов на фоне недавних атак со стороны Ирана.
В своём посте предприниматель отметил, что система ПВО ОАЭ «отлично проявила себя» во время обстрелов. По его словам, Дубай быстро вернулся к привычному ритму жизни и вновь остаётся полным людей.
Дуров также с иронией заметил, что даже «скучает по иранским фейерверкам», добавив, что они якобы «помогли очистить город от слишком впечатлительных людей».
Кроме того, бизнесмен снова сравнил уровень безопасности в Эмиратах и европейских странах. По его мнению, жители ОАЭ получают более высокий уровень защиты при значительно меньшей налоговой нагрузке, чем население многих государств Европы.