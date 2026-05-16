Дуров нестандартно похвалил ПВО ОАЭ

Основатель Telegram сказал, что даже «скучает по иранским фейерверкам».

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров положительно оценил работу системы противовоздушной обороны Объединённых Арабских Эмиратов на фоне недавних атак со стороны Ирана.

В своём посте предприниматель отметил, что система ПВО ОАЭ «отлично проявила себя» во время обстрелов. По его словам, Дубай быстро вернулся к привычному ритму жизни и вновь остаётся полным людей.

Дуров также с иронией заметил, что даже «скучает по иранским фейерверкам», добавив, что они якобы «помогли очистить город от слишком впечатлительных людей».

Кроме того, бизнесмен снова сравнил уровень безопасности в Эмиратах и европейских странах. По его мнению, жители ОАЭ получают более высокий уровень защиты при значительно меньшей налоговой нагрузке, чем население многих государств Европы.

