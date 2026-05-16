закрыть
16 мая 2026, суббота, 19:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы главные фавориты «Евровидения»

  • 16.05.2026, 19:37
Названы главные фавориты «Евровидения»

Финал пройдет сегодня в 22:00 по Минску.

Финал конкурса «Евровидение-2026» стартует в субботу, 16 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по Минску) в Вене. За день до начала шоу букмекеры называли главным фаворитом Финляндию, оценивая её шансы на победу более чем в 40%, сообщает «Немецкая волна».

От Финляндии в этом году выступает дуэт скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена с поп-балладой на финском языке «Liekinheitin». Европейский вещательный союз сделал для участницы исключение — её скрипичные партии звучат вживую, тогда как по правилам конкурса живым должен быть только вокал, а сопровождение идёт в записи.

Основной конкурент финнов — австралийская певица Дельта Гудрем с балладой «Eclipse». Также в числе претендентов на высокие места называют греческого исполнителя Akylas с композицией «Ferto», сочетающей этно-поп, рэп и техно, а также датского участника Сёрена Торпергора Лунна с танцевальным треком «Før Vi Går Hjem».

После второго полуфинала резко выросли шансы Австралии, тогда как позиции датского исполнителя ослабли.

Среди возможных претендентов на топ-3 также упоминаются представительница Румынии Александра Кэпитэнеску с поп-рок-композицией «Choke me» и израильский исполнитель Ноам Беттан. При этом Европейский вещательный союз ввёл новые правила после конкурса 2025 года, ограничив массовые кампании поддержки в соцсетях и участие государственных структур в продвижении участников.

Кроме того, изменены правила голосования: теперь один зритель может отдать не более 10 голосов вместо прежних 20. Организаторы также вынесли предупреждение Ноаму Беттану за публикацию видео с призывами использовать максимальное количество голосов — эти материалы были удалены.

Беларусь исключена из Европейского вещательного союза (ЕВС) и с 2021 года не принимает участия в конкурсе «Евровидение», поэтому белорусское телевидение его не транслирует.

Тем не менее поклонники шоу по всему миру смогут посмотреть финал в онлайн-формате. Прямая трансляция начнётся в 22:00 по белорусскому времени (21:00 по центральноевропейскому времени).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина