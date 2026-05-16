Археологи обнаружили в Шотландии искусственный остров 16.05.2026, 19:54

Ему более пяти тысяч лет.

Тысячелетия назад люди уже умели создавать искусственные острова. Ученые из Саутгемптонского университета (Великобритания) нашли в озере Лох-Боргастайл в Шотландии фундамент краннога — острова, построенного еще в эпоху неолита, пишет «Нож».

Исследователи уже находили в тех же местах и окрестностях остатки каменистого грунта, а также фрагменты неолитической керамики. Теперь благодаря технологическому прогрессу ученым удалось создать трехмерную модель необычных древних отложений.

Как правило, археологи снимают крупные объекты с воздуха, затем собирают объемное изображение. Однако в данном случае команде пришлось действовать иначе: предполагаемый остров в озере Лох-Боргастайл был скрыт под неглубокой мутной водой.

«Мелкие отложения, волнение на поверхности, плавающая растительность, а также искаженный или отраженный свет — все это мешает съемке на мелководье», — объяснил Фрейзер Стюарт, соавтор исследования, морской археолог.

По этой причине съемкой участка занялся дайвер. Он «вооружился» двумя широкоугольными камерами для съемки в условиях низкой освещенности и проплыл по заранее заданному маршруту.

В результате ученые нашли искусственный остров и деревянные фундаменты пятитысячелетней давности, расположенные под его каменным покрытием. Открытие впечатлило археологов.

«Долгое время считалось, что кранноги строились, использовались и перестраивались в основном в период между железным веком и поздним Средневековьем, но теперь мы знаем, что некоторые из них были возведены гораздо раньше, в эпоху неолита, между 3800 и 3300 годами до нашей эры», — заключила Стефани Бланкшейн, еще один соавтор исследования.

Все еще неизвестно, для какой цели был построен данный кранног, но археологические находки вокруг него свидетельствуют о том, что люди времен неолита использовали его веками.

