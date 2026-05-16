Зеленский отреагировал на раздачу паспортов РФ в Приднестровье

Зеленский отреагировал на раздачу паспортов РФ в Приднестровье2
- 16.05.2026, 20:38
Украина связалась с Молдовой и готовит ответ.
После упрощения Россией процедуры получения гражданства для жителей непризнанного Приднестровья президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД Украины провести консультации с Молдовой для совместной оценки ситуации и координации возможных действий. Об этом он сообщил в своём вечернем обращении в Telegram.
Глава государства отметил, что накануне Россия предприняла «новый шаг» в отношении Приднестровья, упростив получение российского паспорта для выходцев из этого региона Молдовы.
По его словам, этот шаг носит «специфический характер» и может рассматриваться не только как способ привлечения новых граждан, но и как попытка усилить своё влияние на территорию Приднестровья, фактически обозначая её как свою.
Зеленский также заявил, что в Москве нередко утверждают, будто их интересы ограничиваются только Донбассом, однако реальная политика, по его мнению, охватывает более широкий регион.
Он подчеркнул, что присутствие российских военных и спецслужб в Приднестровье представляет угрозу, а Украина заинтересована в стабильной и сильной Молдове. В связи с этим президент поручил МИД Украины наладить взаимодействие с молдавской стороной для выработки совместной позиции, а также ожидает предложений от спецслужб и разведки по дальнейшим шагам реагирования.