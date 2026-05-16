Бобр пришел в минский аэропорт
- 16.05.2026, 20:34
Жители столицы шутят, что он пришел встречать подругу.
Пользователь TikTok с ником sanny_d опубликовал видео, на котором бобр неспешно передвигается по территории Национального аэропорта «Минск».
За кадром автор с иронией комментирует: «Национальный аэропорт. Всё экологически чисто. Welcome to Belarus». В это время животное спокойно пересекает дорогу, не обращая внимания на окружающую обстановку.
Жители столицы шутят, что животное пришло встречать подругу.
@sanny_d ♬ оригинальный звук - SNEG