Бобр пришел в минский аэропорт 16.05.2026, 20:34

Жители столицы шутят, что он пришел встречать подругу.

Пользователь TikTok с ником sanny_d опубликовал видео, на котором бобр неспешно передвигается по территории Национального аэропорта «Минск».

За кадром автор с иронией комментирует: «Национальный аэропорт. Всё экологически чисто. Welcome to Belarus». В это время животное спокойно пересекает дорогу, не обращая внимания на окружающую обстановку.

Жители столицы шутят, что животное пришло встречать подругу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com