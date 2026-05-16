ВСУ атаковали Крымский мост? 16.05.2026, 20:59

Его перекрывали почти на 11 часов.

В оккупированном Крыму 16 мая временно перекрывали движение по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении территории России. Об этом сообщает пропагандистское агентство «РИА Новости».

По данным издания, ограничение движения вводилось «из соображений безопасности».

Из-за перекрытия были задержаны 12 пассажирских поездов: некоторые составы простаивали по семь–восемь часов, пока движение не возобновили примерно в 13:00 в субботу.

Причины временного закрытия официально не уточняются. При этом в Минобороны РФ ранее заявляли, что в ночь и утро того дня Россию, включая оккупированный Крым, атаковал 151 беспилотник.

