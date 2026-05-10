«Как они надоели»: новое хамство россиянки возмутило белорусов 11 10.05.2026, 12:27

5,660

Ситуация в кофейне вызвала шквал комментариев.

На майские праздники в Беларусь приехало много россиян. И знаете, кто больше всего страдает от этого? Сотрудники ресторанов, где гости то и дело пытаются расплатиться российскими рублями. Пост, точнее «крик души» об этом в threads написала пользовательница с ником kataaaaaaaarsiiiiiis. Оказалось, эта тема волнует многих белорусов, пишет UDF .

Для начала, вот тот самый пост kataaaaaaaarsiiiiiis:

«Ситуация на кофейне (рассказала сменщица) Подошла женщина, взяла мороженое , кофе и тд, пришло время платить, а она достает 5000 р российских, бариста ей объясняет , что у нас белорусские рубли и российские не принимаем, на что женщина начинает возмущаться, что «в нормальных заведениях всегда есть сдача с российских рублей и вообще мы единое государство и раз картой оплатить можно, значит и наличкой тоже», эта «дискуссия» ,так сказать, длилась 10 мин и по итогу женщина ушла. Подобные ситуации часто возникали и у меня во время работы. Уважаемые граждане России! Если вы не понимаете, что Беларусь является отдельным государством, что в нашей стране не хамят всем подряд, что здесь не мусорят на каждом шагу, что тут своя валюта и никто не обязан вам давать сдачу в ваших рублях и что нужно относиться к другим людям с уважением, оставайтесь лучше дома! P.s. Белорусы, делитесь своими историями на эту тему...»

И белорусы поделились. В том числе, и советами, самый популярный из которых был «вызвать правоохранительные органы».

nastenka_voloshko:

«Нужно было милицию вызывать. Пусть бы она им рассказала про единое государство. А так просто поощрение везде ходить с этой пятёркой и нигде не платить...»

trakhtenberg:

«Надо было просто ментов вызвать: клиент дебоширит, платить отказывается, оскорбляет государственные символы (не, ну а что - национальная валюта РБ тоже в какой-то мере гос.символ, вопрос же как сформулировать, а не как на самом деле»

spiegel_by:

«Вызывайте милицию, расчеты в валюте запрещены. Для этого имеется статья...»

natali.mirsvet:

«Забрать 5000 и вызвать милицию...»

leraprosto2020:

«Вы же знаете, куда звонить?»

Но были и другие советы...

alexinterprete:

«Баристам в таких местах надо иметь дробовик и разрешение на него...»

iuliiash45:

«Может просто стоит объяснять, что российские рубли работают лишь в России и Белоруссии, а не в Республике Беларусь!»

andreizisman:

«Может стоило просто дать ей 140 рублей сдачи и пригласить заходить еще?»

liepinshvaldis:

«Дать сдачу в одну копейку и послать, извините, на … со словами «у нас в заведении так принято!»

bagrik.s:

«Берете российские по нац. Банку, даете сдачу белками 1:1»

dima_accept2010:

«В таких ситуациях нужно брать купюру ₽ себе. За тётку заплатить из своего кармана и сдачу ей не давать, предупредив об этом. Потом отнести ₽ в обменный пункт. И всем будет хорошо: тётка без заморочек оплатила, а продавец хоть заработает хорошо...»

Многие, в том числе, и не граждане Республики Беларусь высказывали своё возмущение сложившейся ситуацией.

dilyara_dyussenova:

«Жила у Вас в стране 7 лет :) почти родные стали :) сама из Казахстана. Русские они везде русские :)»

midsummer.dreamin:

«О боже. Если я картой в Литве, Испании рассчитываюсь, значит, мы одно государство? Интересно, глупая или прикидывается?»

_likehereyes_:

«Гспд испанский стыд...»

panasik.svetlana:

«Как они надоели со своими придуманными правилами...»

irishulya78:

«Могла бы картой расплатиться. Странная женщина...»

natalialenevskaia:

«Гнать их отсюда надо, страной метлой! Вообще уже ахренели!»

kravchenya.alesya:

«Так, если мы единое государство, почему у нее нет НАШИХ белорусских рублей???»

na_to_v:

«Какая еще общая валюта? Крыша к вечеру потекла?»

К слову, несколько человек предположили, что автор поста преувеличивает, дескать, не могут россияне не знать, что в Беларуси нельзя расплачиваться российскими рублями. Тут же нашлись те, кто не раз с этим сталкивался.

shtoo_on_tvorit:

«Все говорят что бред, но история то правдивая. Работал в отеле, и каждый день в дни максимальной нагруженности кто-то пытался расплатится российскими рублями. Пару раз даже отменяли бронь по этому поводу. У нас было 2 обменника, было куда отправить, но все равно такие ситуации повторялись снова и снова...»

volha_alex:

«За последние годы я часто общалась с россиянами, кто едет впервые или приехал в гости в Беларусь. Почти все переспрашивали: а можно ли у вас рассчитываться российскими рублями, почему нет и может быть все таки возьмут? Многие только приехав к нам осознают, что мы не часть России, а отдельное государство...»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com