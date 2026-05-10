«Как они надоели»: новое хамство россиянки возмутило белорусов

«Как они надоели»: новое хамство россиянки возмутило белорусов11
- 10.05.2026, 12:27
Ситуация в кофейне вызвала шквал комментариев.
На майские праздники в Беларусь приехало много россиян. И знаете, кто больше всего страдает от этого? Сотрудники ресторанов, где гости то и дело пытаются расплатиться российскими рублями. Пост, точнее «крик души» об этом в threads написала пользовательница с ником kataaaaaaaarsiiiiiis. Оказалось, эта тема волнует многих белорусов, пишет UDF .
Для начала, вот тот самый пост kataaaaaaaarsiiiiiis:
«Ситуация на кофейне (рассказала сменщица) Подошла женщина, взяла мороженое , кофе и тд, пришло время платить, а она достает 5000 р российских, бариста ей объясняет , что у нас белорусские рубли и российские не принимаем, на что женщина начинает возмущаться, что «в нормальных заведениях всегда есть сдача с российских рублей и вообще мы единое государство и раз картой оплатить можно, значит и наличкой тоже», эта «дискуссия» ,так сказать, длилась 10 мин и по итогу женщина ушла. Подобные ситуации часто возникали и у меня во время работы. Уважаемые граждане России! Если вы не понимаете, что Беларусь является отдельным государством, что в нашей стране не хамят всем подряд, что здесь не мусорят на каждом шагу, что тут своя валюта и никто не обязан вам давать сдачу в ваших рублях и что нужно относиться к другим людям с уважением, оставайтесь лучше дома! P.s. Белорусы, делитесь своими историями на эту тему...»
И белорусы поделились. В том числе, и советами, самый популярный из которых был «вызвать правоохранительные органы».
nastenka_voloshko:
«Нужно было милицию вызывать. Пусть бы она им рассказала про единое государство. А так просто поощрение везде ходить с этой пятёркой и нигде не платить...»
trakhtenberg:
«Надо было просто ментов вызвать: клиент дебоширит, платить отказывается, оскорбляет государственные символы (не, ну а что - национальная валюта РБ тоже в какой-то мере гос.символ, вопрос же как сформулировать, а не как на самом деле»
spiegel_by:
«Вызывайте милицию, расчеты в валюте запрещены. Для этого имеется статья...»
natali.mirsvet:
«Забрать 5000 и вызвать милицию...»
leraprosto2020:
«Вы же знаете, куда звонить?»
Но были и другие советы...
alexinterprete:
«Баристам в таких местах надо иметь дробовик и разрешение на него...»
iuliiash45:
«Может просто стоит объяснять, что российские рубли работают лишь в России и Белоруссии, а не в Республике Беларусь!»
andreizisman:
«Может стоило просто дать ей 140 рублей сдачи и пригласить заходить еще?»
liepinshvaldis:
«Дать сдачу в одну копейку и послать, извините, на … со словами «у нас в заведении так принято!»
bagrik.s:
«Берете российские по нац. Банку, даете сдачу белками 1:1»
dima_accept2010:
«В таких ситуациях нужно брать купюру ₽ себе. За тётку заплатить из своего кармана и сдачу ей не давать, предупредив об этом. Потом отнести ₽ в обменный пункт. И всем будет хорошо: тётка без заморочек оплатила, а продавец хоть заработает хорошо...»
Многие, в том числе, и не граждане Республики Беларусь высказывали своё возмущение сложившейся ситуацией.
dilyara_dyussenova:
«Жила у Вас в стране 7 лет :) почти родные стали :) сама из Казахстана. Русские они везде русские :)»
midsummer.dreamin:
«О боже. Если я картой в Литве, Испании рассчитываюсь, значит, мы одно государство? Интересно, глупая или прикидывается?»
_likehereyes_:
«Гспд испанский стыд...»
panasik.svetlana:
«Как они надоели со своими придуманными правилами...»
irishulya78:
«Могла бы картой расплатиться. Странная женщина...»
natalialenevskaia:
«Гнать их отсюда надо, страной метлой! Вообще уже ахренели!»
kravchenya.alesya:
«Так, если мы единое государство, почему у нее нет НАШИХ белорусских рублей???»
na_to_v:
«Какая еще общая валюта? Крыша к вечеру потекла?»
К слову, несколько человек предположили, что автор поста преувеличивает, дескать, не могут россияне не знать, что в Беларуси нельзя расплачиваться российскими рублями. Тут же нашлись те, кто не раз с этим сталкивался.
shtoo_on_tvorit:
«Все говорят что бред, но история то правдивая. Работал в отеле, и каждый день в дни максимальной нагруженности кто-то пытался расплатится российскими рублями. Пару раз даже отменяли бронь по этому поводу. У нас было 2 обменника, было куда отправить, но все равно такие ситуации повторялись снова и снова...»
volha_alex:
«За последние годы я часто общалась с россиянами, кто едет впервые или приехал в гости в Беларусь. Почти все переспрашивали: а можно ли у вас рассчитываться российскими рублями, почему нет и может быть все таки возьмут? Многие только приехав к нам осознают, что мы не часть России, а отдельное государство...»