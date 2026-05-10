FT: Германия срочно пытается купить у США ракеты Tomahawk 10.05.2026, 13:28

Берлин даже готов переплатить.

Германия возобновила попытки приобрести у США крылатые ракеты Tomahawk после того, как Пентагон отказался от планов по размещению в Германии американского батальона, оснащенного этим оружием.

По данным Financial Times, немецкое правительство надеется убедить администрацию Трампа согласиться на продажу ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon.

Министр обороны Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон, чтобы лично обговорить возможность такой сделки. В то же время, по словам источников, пока неясно, состоится ли встреча Писториуса с американским министром обороны Питом Хегсетом, учитывая ухудшение отношений между Трампом и канцлером Фридрихом Мерцем из-за войны в Иране.

При этом один из источников издания отметил, что Берлин готов заплатить больше, чтобы гарантировать поставки «Томагавков» и ускорить их.

Как отмечает издание, такой подход подчеркивает срочность планов Берлина, поскольку растут опасения, что решение США о сокращении военного присутствия в Европе создает брешь в европейском сдерживании против России.

Тем временем Карло Масала, профессор международной политики в Университете Бундесвера в Мюнхене, считает, что этот план Германии «не сработает». Вашингтон «пока не дал ответа» на запрос о покупке и теперь еще менее вероятно одобрит его после того, как «опустошил свои запасы против Ирана», добавил он.

Ранее СМИ сообщали, что Берлин планирует закупить три пусковые установки, а также 400 ракет Tomahawk Block VB.

Представитель Министерства обороны Германии заявлял, что закупка имеющихся в продаже систем «по-прежнему планируется» и что был сделан предварительный запрос в правительство США. Он отказался сообщить, ответил ли Вашингтон, заявив лишь, что это «продолжающийся процесс».

В настоящее время в Европе нет доступных наземных систем большой дальности. Великобритания располагает подводными ракетами «Томагавк» с дальностью 1600 км, а Франция разместила на своих подводных лодках крылатую ракету отечественного производства с дальностью 1000 км.

