Вспышка хантавируса в Европе: что известно на данный момент 5 10.05.2026, 13:10

Специалисты назвали отличия от начала пандемии COVID-19.

Несколько дней назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что на борту круизного лайнера MV Hondius замечена вспышка хантавируса. На данный момент известно о восьми случаях заболевания на судне, троих людей спасти не удалось. Вирус уже выявлен и у пациентов в Европе.

Круизный лайнер отправился из Южной Америки 1 апреля. На борту находились 147 человек, в том числе 88 пассажиров из более чем 20 стран. Спустя какое-то время одному из них (гражданину Нидерландов) стало плохо, и позже он скончался. Затем умерла его супруга, которую ранее эвакуировали в ЮАР. Позже стало известно о смерти еще одного пассажира лайнера. По данным ВОЗ, у всех троих был подтвержден хантавирус.

Хантавирусы — это группа опасных РНК-вирусов семейства Hantaviridae, переносчиками которых являются грызуны. У человека они могут вызывать тяжелые заболевания, поражающие легкие и почки, в том числе хантавирусный легочный синдром (ХЛС) и геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

Основной путь заражения — вдыхание частиц пыли, содержащих вирус, который выделяется с мочой, слюной и фекалиями грызунов.

Переносчиками инфекции считаются мыши, крысы и другие мелкие грызуны. Чаще всего заражение происходит во время уборки дач, сараев, амбаров и других помещений, где могли находиться животные. От человека к человеку вирус обычно не передается.

Среди основных симптомов — внезапное повышение температуры, сильные головные и мышечные боли, а также проблемы с дыханием или работой почек в зависимости от формы заболевания.

После того как стало известно о летальных исходах заболевания, 40 пассажиров лайнера сошли на берег в Санта-Елене, где судно остановилось на пути в Кабо-Верде. В настоящее время ведется поиск их местонахождения.

Специалисты ВОЗ пришли к выводу, что хантавирус на борту нидерландского круизного судна MV Hondius мог передаваться очень редким для этого вируса способом — от человека к человеку. Ранее механизм передачи хантавируса в круизе был неясен.

Однако эпидемиолог ВОЗ по инфекционным заболеваниям Мария Ван Керкхове подчеркнула, что текущую вспышку не следует сравнивать с началом пандемии COVID-19.

«Хочу быть предельно ясной: это не SARS-CoV-2 и не начало пандемии COVID. Это вспышка, которую мы наблюдаем на корабле», — заявила она.

По словам Ван Керкхове, хантавирус распространяется иначе, чем коронавирусы, и требует тесного, непосредственного контакта для передачи. Она также отметила, что введенные на борту судна меры носят профилактический характер и направлены на предотвращение дальнейшего распространения инфекции.

Сейчас лайнер направляется в Испанию. Если у оставшихся на борту не обнаружат симптомов болезни, их начнут эвакуировать 11 мая.

Также появились сведения о том, что хантавирус выявлен в Швейцарии — у мужчины, который как раз сошел с того самого круизного лайнера. Причем у заболевшего более заразный вариант хантавируса — андес. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на швейцарское правительство, мужчина проходит лечение в больнице Цюриха.

Первый случай заражения хантавирусом зарегистрирован и в Израиле: об этом рассказали в газете Maariv. По данным издания, мужчина заразился во время поездки в Восточную Европу. При этом выявленный у него штамм вируса отличается от того, который ранее обнаружили у пассажиров круизного лайнера MV Hondius. В Минздраве Израиля сообщили, что состояние пациента оценивается как стабильное. В изоляции он не нуждается, однако остается под наблюдением врачей в медицинском центре.

В Европе внимательно следят за ситуацией и усиливают меры борьбы с хантавирусом, но утверждают, что общий риск для заражения населения остается низким.

«На данный момент нет причин для беспокойства. Риск для населения в Европе, риск для европейцев, низкий. Здоровье граждан в Европе — наш абсолютный приоритет, и это, безусловно, относится и к данному случаю», — отмечает представитель Еврокомиссии по здравоохранению Ева Грнчирова.

Дополнено

Лайнер MV Hondius 10 мая прибыл на Тенерифе, судно встало на якорь в порту Гранадилья и будет стоять на максимально безопасном расстоянии от причала. Пассажиров будут доставлять на берег на небольших лодках, распределяя их по гражданству.

Испанских граждан доставят в военный госпиталь и разместят в специальных палатах без доступа посетителей. По прибытии им проведут ПЦР-тест, а через неделю повторят его, сообщает Минздрав Испании. США, Германия, Франция, Бельгия, Ирландия и Нидерланды направили самолеты для эвакуации своих соотечественников.

