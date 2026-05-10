Круизный лайнер, на котором разразилась эпидемия хантавируса, прибыл на Тенерифе 1 10.05.2026, 11:33

Испанские медики поднялись на борт, чтобы провести проверку.

Круизный лайнер MV Hondius, на котором вспыхнула смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе. Испанские медики поднялись на борт, чтобы провести финальную проверку перед началом высадки пассажиров.

Об этом сообщает Reuters и Sky News.

По словам испанских чиновников, пассажиры, которые не проявляли признаков инфекции, проходят тестирование у испанских медиков, чтобы убедиться в отсутствии симптомов, после чего их доставят на берег на небольших лодках.

Затем автобусы доставят пассажиров в главный аэропорт испанского острова, где они будут садиться на самолеты, следующие в их страны.

По информации СМИ, судно уже осмотрели профильные эксперты после его прибытия в порт.

По результатам инспекции, на борту не обнаружили грызунов, из-за которых ранее возникли опасения относительно санитарной безопасности лайнера.

После завершения медицинского контроля власти должны начать организованную высадку пассажиров в ближайшее время.

Вспышка хантавируса

Напомним, круизный лайнер MV Hondius вынужденно остановился у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавируса, который уже привел к гибели по меньшей мере трех человек.

По данным СМИ, на борту подтвержден один лабораторный случай инфекции, еще пять человек находятся под подозрением.

Круиз стартовал 20 марта в Аргентине и должен был завершиться 4 мая. На момент инцидента на судне находилось около 150 пассажиров.

Первым заболел и умер 70-летний гражданин Нидерландов. Впоследствии его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Третий погибший - также гражданин Нидерландов, его тело остается на борту судна.

