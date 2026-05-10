10 мая 2026, воскресенье, 11:59
Круизный лайнер, на котором разразилась эпидемия хантавируса, прибыл на Тенерифе

  • 10.05.2026, 11:33
Круизный лайнер, на котором разразилась эпидемия хантавируса, прибыл на Тенерифе
Испанские медики поднялись на борт, чтобы провести проверку.

Круизный лайнер MV Hondius, на котором вспыхнула смертельная эпидемия хантавируса, утром 10 мая прибыл в порт на Тенерифе. Испанские медики поднялись на борт, чтобы провести финальную проверку перед началом высадки пассажиров.

Об этом сообщает Reuters и Sky News.

По словам испанских чиновников, пассажиры, которые не проявляли признаков инфекции, проходят тестирование у испанских медиков, чтобы убедиться в отсутствии симптомов, после чего их доставят на берег на небольших лодках.

Затем автобусы доставят пассажиров в главный аэропорт испанского острова, где они будут садиться на самолеты, следующие в их страны.

По информации СМИ, судно уже осмотрели профильные эксперты после его прибытия в порт.

По результатам инспекции, на борту не обнаружили грызунов, из-за которых ранее возникли опасения относительно санитарной безопасности лайнера.

После завершения медицинского контроля власти должны начать организованную высадку пассажиров в ближайшее время.

Вспышка хантавируса

Напомним, круизный лайнер MV Hondius вынужденно остановился у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавируса, который уже привел к гибели по меньшей мере трех человек.

По данным СМИ, на борту подтвержден один лабораторный случай инфекции, еще пять человек находятся под подозрением.

Круиз стартовал 20 марта в Аргентине и должен был завершиться 4 мая. На момент инцидента на судне находилось около 150 пассажиров.

Первым заболел и умер 70-летний гражданин Нидерландов. Впоследствии его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Третий погибший - также гражданин Нидерландов, его тело остается на борту судна.

