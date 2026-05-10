Ложь и ненависть в Кремле Дмитрий Петров

10.05.2026, 8:48

Путин и его окружение испугались до сбоя пульса.

Этот документ обсуждают сотни тысяч землян. А в Москве он сделал шум не меньший, чем послание Бони Путину-народу и ее перепалка с тухлым вруном на Z-ТВ.

Манифеста Palantir в Кремле испугались до сбоя пульса и мозговой рвоты. Может, кое-что все же поняли?

Манифестация и экзекуция

10 заповедей — закон, скрепленный страхом Божиим. Того, Кто пришел его «не нарушить, но исполнить» (Мф. 5:17), распяли. За 95 тезисов, заявивших право на протест, Лютера прокляли. «Коммунистический манифест» классовой ненависти разъярил либералов, ультпраправых и анархистов. Автора мема I have a dream, возвестившего моральное равенство, убили. Создательницу S.C.U.M., объявившую войну мужикам, посадили.

Тех, кто «дает язык описания того, что уже есть, но еще не названо» (так авторы The Moscow Times Аарон Леа и Борух Таскин описали роль успешного манифеста), люди обычно не любят. И подвергают экзекуции.

Потому что страшно. Не исключение и послание, именуемое манифест Palantir — сжатая до 22 пунктов книга гендиректора фирмы Palantir Александра Карпа и ее ключевого сотрудника Николаса Замиски. Оно указывает место искусственного интеллекта в нашем мире. Похоже, попавшийся мне русский перевод делал не ИИ. И лучше читать английскую версию.

Чтобы сверить личный опыт с одним из взглядов на то, что уже и есть, и даже названо — искусственный интеллект, — и чем миллионы людей пользуются, но чью суть поняли не вполне. Таких взглядов несколько. Мне же важны не столько они сами, сколько их описание адресатами, и то из них, что отличается почти от всех прочих.

Чем я здесь и займусь.

Мир и Palantir

Для тренированного уха члена британского парламента либеральной демократки Виктории Коллинз манифест Palantir звучит как бормотание суперзлодея. А для ее коллеги Мартина Ригли — пародией на Робокопа и нарциссической тирадой. Греческий политик, глава «Фронта неповиновения» Янис Варуфакис, ездивший в Москву ругать «феодализм с технологическим окрасом», объявил, что Карп готов «добавить к ядерному Армагеддону угрозу ИИ».

TechPolicy Press с иронией пишет — манифест «ненавязчив, как кепка MAGA», а слова и дела Карпа — как бы «хохмы придворного шута, но шут знает с кем говорит, и его шоу — для них». А говорит он, ясное дело, с властями, техноолигархами и их клиентелой. «Горе нам, остальным, кто платит за всю эту глупость». Меж тем, Al Jazeera, как ей и положено, обличает Palantir как друга Израиля.

Стандартные либералы и «старые левые» видят в этом тексте, прежде всего, нападки на свои установки — мультикультурализм, пацифизм, прозрачность власти, атеизм, плюрализм… Но кто сказал, что все это — неизменные догмы? И изменения жизненной среды и, как следствие — человека, не побуждают к их коррекции?

Элиот Хиггинс, глава Bellingcat — команды опытных аналитиков данных, — пишет: 22 пункта Карпа — «не отвлеченная философия, а публичная идеология компании, чья выручка зависит от продвигаемой ей политической повестки»; а повестка это, в том числе, «военных ведомств», им фирма продает программный продукт. Т. е. тех, добавлю я, чья миссия сегодня — защита мира от террористической агрессии исламистского и тоталитарного типа. Примеры — удар «Хамаса» и «Хезболлы» по Израилю в октябре 2023-го; ИГИЛ, Аш-Шараа и турок — по курдам и друзам с 2014 по 2026-й; вторжение в Украину в феврале 2022-го и т. д.

Bellingcat делает и доброе дело — раскрывает преступления российских правых, иррегулярных отрядов в Донбассе и иных ультраконсервативных экстремистов.

Но вернемся к манифесту. Профессор Венского университета философ Марк Кукелберг назвал его образцом «технофашизма». Сам того, возможно, не желая, дал точный пас мракобесам и шовинистам в РФ. И те его приняли. И взахлеб заорали про «технофашизм».

Третий Рим и суверенный технофашизм

Шарлатана Дугина после позорных провалов нескольких пророчеств кураторы из администрации Путина сослали на тот фланг медиафронта, где бьются за души суеверов. И оттуда, узнав про манифест, он и запыхтел о технофашизме. Но больше — о «царстве зверя», которое Карп, Замиска и прочие «посланцы зла», строят вместо Нового Иерусалима. Это Технологическая республика, где царят твердая сила и мягкая вера, как фундамент будущего Запада.

Дугина и его шайку прохвостов они не устраивают. Они не готовы лишиться плодов своих трудов. В постчеловеческом ужасе им грезятся лавры на челе Эпштейна, триумф Пентагона и произвол Вашингтона. О, как бы весело они обратили их в атомный пепел!

Но явился ИИ.

А Карп встретился в Зеленским и Федоровым. «Глобальные технофашисты» жали руку «киевским»! И стали работать вместе. Значит, пришла пора переназвать задачу властей РФ. Теперь они — не только инструменты диктатуры, но и защитники от вражьей цифровой машины. А ей же плевать на ветхие обычаи и извращенно толкуемые суверенитеты. И на желанный-долгожданный «Русский Мipъ». Ей подавай данные, данные, данные, данные. В ее мире не ценят бороду, лапти и квас. Ценят эффективность, безопасность, терпимость и веру.

Но — не ту, где кнут с крестом да икона с топором. См. пункт 20 манифеста — «надо противостоять религиозной нетерпимости, пронизавшей определенные круги». Круги — это «Царьград» и Третий Рим. Те, кто готов всех «чужих» спалить за ересь с плясками. Зря что ли военкор Живов вопиет: «Palantir дает цели дронам ВСУ! Карп — убийца русских!» И «вопрос стоит так — подчинение бездушной машине или смерть». Вот ведь бред, однако…

«Ответ должен быть жестким и системным. Технологический суверенитет и закрытый ИИ на иной этике. Строим цифровую крепость на фундаменте традиции. Бой за данные — бой за души. А для христиан спасение души высшая ценность».

И они смеют толковать о христианстве?! Те, кому бой за данные — бой за души, не ученики Христовы, а сброд фарисействующих лицемеров. Подлинный технофашизм — объявленная нанимателем Дугина богачом Малофеевым «цифровая Империя как Катехон, государство в роли Удерживающего, защищающего от диктатуры наднациональных алгоритмов».

Интересно, слахал Кукелберг о Дугине, Малофееве и прочих бесенятах?

Роботы атакуют!

Более технически оспособленные z-«патриоты» вроде Анны Сытник, главы АНО «Колаборатория», взялись толковать не столько о манифесте и Карпе, сколько в целом об угрозе ИИ. Мол, опасный он. Ведь мы — люди — отстаем от машин. Они-то умнеют быстрее, чем мы! Мы даже не успеваем освоить их интеллектуальный продукт.

Огромны риски — пишут они — в военной сфере. И это понятно. Она — первое, что важно заказчикам текстов пиар-челяди хозяев войны в Украине и убийц из КСИР.

Но когда речь идет о деле военном, легко проговориться. Что и происходит. И выясняется — «дело не в «бунте машин», а в том, что ИИ-системы все глубже входят в процесс боевого управления — от анализа данных и указания целей до моделирования действий. Вместе с БПЛА и точными средствами поражения это крайне сжимает время принятия решений».

Попутно дворовые вопят о «растущем использовании и подавляющем превосходстве» украинских военных в сфере беспилотных и роботизированных систем. Их расстроило, что некая «позиция ВС РФ была взята… наземными роботизированными комплексами и дронами. Пехоту не привлекали, потерь среди украинских военных не зафиксировано».

Ну, а СМИ во всю пишут о массовом использовании таких систем для эвакуации раненных и стариков из-под ударов кремлевских боевиков. Они же — беспилотные транспортные средства — тащат на фронт груз весом в 600 кг, держат и атакуют позиции, ставят мины.

Сайт РБК-РФ разместил конспект статьи о них в британской The Independent, где сообщает, что «3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ планирует заменить ими около 30% пехоты», — сказал комроты ударных наземных робокомплексов NC13 Николай Зинкевич.

«Госуслуги» под ударом

А в управлении ими и воздушными дронами участвует ИИ, принимая решения и определяя цели быстрее и точнее, чем естественный интеллект офицеров и генералов ВС РФ. А целями их кибератак могут стать — о ужас! — «Госуслуги» или даже «национальный мессенджер Max».

Зловещая Anthropic, несмотря на рассуждения ее гендиректора Дарио Амодеи об ответственности в его «Технологическом отрочестве» и дебатах, «создала ИИ-модель, способную вывести кибервойну на небывалый уровень. Большая модель Mythos так мощна, что может в кратчайшие сроки находить уязвимости в коде лучше, чем самый обученный специалист. О своей версии хакерской модели GPT 5.4 Cyber объявила и OpenAI. Это ставит под угрозу всю кибербезопасность. Под ударом самые совершенные программы и приложения. ИТ-решения, что только вышли на рынок и находятся в доработке, уязвимы перед Mythos».

То есть не только пресловутый Мах, но и любые разработки РФ могут быть хакнуты OpenAI и Anthropic. И не только. И противопоставить этому нечего.

По словам Сытник, опасно «несоответствие между скоростью внедрения технологий и скоростью институционального взросления общества». Если взломать код Эзопа, то выйдет: технологии Запада превосходят ментальные способности гражданской и военной бюрократии РФ.

И это им страшно.

Конец атомной крепости

О скорости развития ИИ как вызове предупреждает и Амодеи. Но все человечество, а не РФ, в своем эссе. А оно — основа текста Сытник. Впрочем, не скажу, что она списала все. О главном страхе Ново-Огарева и окрестностей сказала сама и по-русски: «Американская компания, создающая для армии ИИ-системы… выпустила манифест, где призывает… служить государству и армии. Он фиксирует конец эпохи ядерного сдерживания и переход к сдерживанию на основе искусственного интеллекта».

То есть вот он — главный ужас тех, кто грозит расхреначить Киев, Лондон и Берлин. И это касается не только изовравшегося Соловьева и прочей своры крикунов. Но и их высшего начальства.

Годами оно шантажировало мир ядерным потенциалом. Типа «кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы… должны знать, ответ приведет к таким последствиям, с какими вы… никогда не сталкивались».

И это работало. Мир побаивался. А теперь боятся в Кремле, на Знаменке и близ, что GPT 5.4 Cyber и Mythos отменят преступную команду безумного начальника стратегическим ракетчикам и всем остальным. А заодно порушат «новые оборонные разработки… в стадии реализации», анонсированные на Коллегии ФСБ в годовщину агрессии против народа Украины.

Когда-то Клаус Фукс и «красная семейка» Розенберг украли и отдали Советам, просто говоря, секрет атомной бомбы — основу для создания ими смертоносного оружия и будущего «ядерного паритета». Сколько шпионов Кремля работает в Palantir и во всей Кремниевой долине? Неведомо. Но у московских имперцев секретов военного ИИ еще нет. Отсюда — их тревога и бешенство.

Это рушит их квази-интеллектуальные построения о том, что будущего нет у Запада. Если Кремль, его «башни», союзники и их политика останутся прежними, будущего нет у них.

И одолеет их не Боня.

Хотя… Знаете, Карп, как говорит ИИ, никогда не состоял в официальном браке…

Дмитрий Петров The Moscow Times

