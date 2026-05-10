В Чернобыльской зоне выросло содержание радионуклидов в воздухе 10.05.2026, 9:06

Из-за продолжающегося лесного пожара.

В связи с пожаром, который продолжается на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, в приземном слое воздуха выросла концентрация радионуклида цезия-137. В пробах, отобранных 8 мая в 30−150 метрах от мест активного горения, она составила 680 мкБк/м3 — такое значение превышает контрольные уровни, установленные для этих территорий, однако остается значительно ниже предельно допустимых Нормами радиационной безопасности Украины. Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования этой страны (Госатомрегулирования).

В Госатомрегулирования отмечают, что Нормы радиационной безопасности в Украине описывают допустимый уровень цезия-137 в воздухе значением в 0,8 Бк/м3 — то есть более чем в тысячу раз выше фиксируемого сейчас в зоне отчуждения.

По результатам спектрометрических исследований ДСП «ЭКОЦЕНТР», других радионуклидов, характерных для спектра аварийного загрязнения зоны отчуждения, в частности, стронция-90, америция-241 и плутония-238, -239 и -240, в пробах приземного слоя воздуха не обнаружено. Пожаром охвачены заповедные территории, выполняющие барьерные функции и не содержащие мест временной локализации радиоактивных отходов, образовавшихся в результате ликвидации последствий Чернобыльской аварии.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в настоящее время находится в пределах значений многолетних наблюдений на территории зоны отчуждения и в пределах фоновых колебаний на всей территории Украины.

По прогнозным оценкам экспертов Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности Украины и результатам моделирования, превышение допустимых концентраций цезия-137 в атмосфере для населения вне Чернобыльской зоны отчуждения не ожидается.

Как сообщают в Госатомрегулирования, перенос уже присутствующих в экосистемах техногенных радионуклидов вследствие пожаров, бурь и т.д. не создает дополнительной радиоактивности, а является лишь фактором их перераспределения в объектах окружающей среды, что не создает дополнительных рисков, требующих применения мер вмешательства для радиационной защиты населения. При этом для персонала, привлеченного к тушению пожара в зоне отчуждения, остаются актуальными рекомендации по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдения санитарно-гигиенических норм и охраны труда.

Напомним, уже несколько дней украинские спасатели ликвидируют масштабный лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. На белорусскую сторону пламя пока не перекинулось. По данным на 8 мая, ориентировочная площадь пожара уже превышала 1100 гектаров.

